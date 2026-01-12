יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם פוסט חריף שבו הוא יוצא נגד הסקרים הממקמים את מפלגתו בצד השמאלי של המפה הפוליטית. לפיד מאשים את "מכונת הרעל" של הליכוד במיתוג שקרי וטוען כי עקרונות המפלגה הם למעשה ציוניים וימניים במהותם.
"הסתכלתי אתמול על הסקר לפיו הציבור בישראל ממקם את יש-עתיד בצד השמאלי של המפה, וחשבתי על יעילותה של מכונת הרעל", פתח לפיד. "הם עבדו בזה שנים, עשו הכל כדי למתג אותנו כשמאל למרות שהם ידעו שזה לא נכון".
"כל ילד יהודי צריך ללמוד תנ"ך"
לפיד פירט שורה של עקרונות שלדבריו מוכיחים כי "יש עתיד" אינה מפלגת שמאל. בין היתר הדגיש את הקשר לתנ"ך ולזהות היהודית: "ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי, בזכות ההיסטוריה ובזכות התנ״ך. בסכסוך הישראלי-פלסטיני ישראל צודקת. איננו מקבלים את רעיון ה׳נכבה׳".
בנושאי דת ומדינה כתב לפיד: "אנחנו מתנגדים לכל כפייה דתית, אבל היהדות היא דת המדינה, וזהותנו היהודית היא הבסיס לציונות שלנו". הוא הוסיף כי לשיטתו, "כל ילד יהודי בישראל צריך ללמוד תנ"ך ולהכיר אותו על בוריו".
בנושא המשפטי, שלרוב נחשב לסלע המחלוקת מול הימין, הציג לפיד עמדה מפתיעה המדברת על שמרנות: "אנו מאמינים שיש צורך ברפורמה משפטית שתסדיר את היחסים בין הרשויות באמצעות חוקה, ותתקן את המערכת מתוך הבנה ששמרנות פירושה ששינויים נעשים בזהירות".
מתקפה על הליכוד: "אתם ביצעתם את ההתנתקות"
לפיד לא הסתפק בהסברת עמדותיו ועבר למתקפה חזיתית נגד מפלגת השלטון, כשהוא מונה את מה שהוא רואה ככישלונות של הימין המדיני והכלכלי.
"כן, בטח, אתם שביצעתם את ההתנתקות, אתם שהמשכתם את אוסלו, אתם שהגדלתם את הבירוקרטיה הממשלתית למימדים אבסורדיים", הטיח לפיד בליכוד. "אתם שהזנחתם את הביטחון עד שקרה ה-7 באוקטובר, אתם שאפשרתם לקטאר לחדור ללשכת ראש הממשלה".
גם בנושא הכלכלי תקף לפיד את הממשלה על רקע "תרבות הקצבאות": "אתם שלקחתם 60 מיליארד שקל כל שנה מכספי משלמי המיסים ונתתם אותם למשתמטים מצה"ל… אתם קוראים לעצמכם ימין! לך תבין".
לפיד חתם את דבריו בהבהרה כי הוא מאמין בכלכלת שוק חופשי ובזכותה של ישראל לפעול נגד ארגונים הפוגעים בריבונותה, כמו אונר"א, ובכך ביקש לקבע את "יש עתיד" כמרכז-ימין ליברלי.
אבי
מה החנופה הזאת לעבר המסורתים???17:29 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפה מאוד הסברת מי זו "יש עתיד" תמשיך לפרסם ולכתוב זאת השכם והערב למען יתעוררו אנשי הכת
חייבים למתג ולדברר את מי אתם, ומה מפלגת "יש עתיד" עושה ומאמינה, חשוב מאוד תיקשורת בענק מי אתם.17:07 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר