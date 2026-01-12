המודיעין האוקראיני מדווח כי רמזן קדירוב במצב קריטי ומחובר לדיאליזה, והקרמלין בוחן יורשים.

דיווחים מודיעיניים חדשים מצביעים על החמרה דרמטית במצבו הבריאותי של שליט צ’צ’ניה, רמזן קדירוב, אחד מבעלי הברית הקרובים והאלימים ביותר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מאז פלישת מוסקבה לאוקראינה.

על פי הערכות של גורמי מודיעין באוקראינה, קדירוב סובל מכשל כלייתי חמור ומחובר למכונת דיאליזה, כשהוא מאושפז במרפאה פרטית בשטח צ’צ’ניה. מצבו מוגדר קריטי, ומקורות טוענים כי הוא “קרוב יותר למוות מאשר להחלמה”.

בני משפחתו הקרובים, כך נטען, התכנסו סביבו בימים האחרונים – אינדיקציה נוספת לחומרת המצב.

קדירוב נחשב לדמות מפתח במערך הלחימה הרוסי באוקראינה, בעיקר באמצעות כוחות צ’צ’ניים שפעלו ככוח הלם, אכיפה והפחדה.

עוד באותו נושא חמינאי ימלט לרוסיה? הנה 5 המלצות לבריחה מוצלחת עבורו 13:19 | אפרת קרסנר 0 0 😀 👏

היעלמותו האפשרית מהזירה עלולה לפגוע לא רק ביכולת של הקרמלין להפעיל מנגנוני דיכוי פנימיים בצ’צ’ניה, אלא גם ביכולת רוסיה לשמר נאמנות מוחלטת של אחד האזורים הנפיצים ביותר בפדרציה.

במקביל לדיווחים על מצבו הבריאותי, נטען כי הקרמלין כבר החל לבחון מועמדים אפשריים להחלפתו. מהלך כזה טומן בחובו סיכון משמעותי: קדירוב בנה משטר אישי המבוסס על נאמנות משפחתית, פחד וכוח חמוש, והחלפתו עלולה להצית מאבקי ירושה פנימיים ואף לערער את היציבות באזור כולו.