חסימת נתיבי איילון צפון בין מחלף השלום למחלף ההלכה נדחתה בשל מזג האוויר; העבודות להקמת גשר יצחק נבון בתל אביב-יפו יתקיימו ביום ראשון הבא, 18.1, עם שינויים צפויים בתחבורה הציבורית

חברת נתיבי איילון הודיעה על ביטול חסימת נתיבי איילון שתוכננה להתבצע הלילה (בין שני לשלישי), במקטע שבין מחלף השלום למחלף ההלכה, בכיוון צפון.

ההחלטה התקבלה בעקבות תחזית מזג האוויר הצפויה באזור. החסימה נועדה להתבצע במסגרת העבודות להקמת גשר יצחק נבון בתל אביב-יפו.

עוד באותו נושא לידיעת הנהגים: כביש מרכזי בגוש דן ייחסם בלילות הקרובים 18:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לפי העדכון, העבודות יידחו ויבוצעו ביום ראשון הבא, 18 בינואר 2026, בין השעות 05:00 ל-23:00. במהלך שעות אלו ייחסם הקטע האמור של נתיבי איילון צפון, כולל רמפת הכניסה לאיילון צפון ממחלף השלום.

עוד נמסר כי במהלך העבודות צפויים שינויים במסלולי התחבורה הציבורית באזור. הציבור מתבקש להתעדכן בלוחות הזמנים ובשינויים הצפויים באמצעות מוקד המידע של משרד התחבורה בטלפון 4515* וכן באמצעות יישומי התחבורה הציבורית.