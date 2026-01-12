משרד הבריאות העביר למנהלי בתי החולים מסמך המגדיר "כוננות ב'": מעבר מיידי למתחמים ממוגנים, שחרור מאסיבי של מאושפזים והפסקת פעילות לא דחופה. הסיבה: המתיחות באיראן ואיומי טראמפ

בצל המתיחות הביטחונית הגוברת והאיומים מצד איראן, מערכת הבריאות מעלה הילוך בהיערכות לתרחישי קיצון. על פי הדייוח של ד"ר איתי גל באתר 'מעריב', משרד הבריאות העביר היום (שני) הנחיות חדשות למנהלי המרכזים הרפואיים וקופות החולים, שנועדו להבטיח מעבר מהיר של המערכת כולה למתכונת חירום מלאה בתוך זמן קצר.

לדברי ד"ר גל, לפי שעה, מערכת הבריאות מוגדרת במצב "כוננות ב'". מדובר ברמת דריכות שאינה דורשת צעדים מעשיים גלויים בשטח, אלא נועדה לוודא שכל המערכים המקצועיים ערוכים לשינוי מיידי במדיניות. המסמך, שגובש כלקח מאירועי העבר, קובע כי במקרה של הכרזת חירום תופסק כל פעילות רפואית שאינה דחופה, ובתי החולים יתמקדו בהצלת חיים בלבד.

פינוי מיטות ומעבר לתת-קרקע

ההנחיות קובעות שורה של צעדים דרסטיים למקרה של הסלמה רחבה:

שחרור מאושפזים: בתי החולים הכלליים יונחו לשחרר עד 50% מהמאושפזים שמצבם מאפשר זאת, כדי לפנות מקום לנפגעים חדשים.

מיגון יחידות רגישות: מחלקות טיפול נמרץ, פגיות ויחידות דיאליזה יועברו למרחבים ממוגנים או למתחמים תת-קרקעיים.

מלאי ל-72 שעות: בתי החולים נדרשים להבטיח מלאי של תרופות וציוד שיאפשר פעילות עצמאית גם במקרה של פגיעה בתשתיות החשמל והמים.

מערך הדם: מד"א נערך לאיסוף של כ-12,000 מנות דם למקרה של נפגעים רבים.

הקשר האיראני: איומי טראמפ והמחאות

ההיערכות בישראל אינה מנותקת מהמתרחש בזירה הבינלאומית. בימים האחרונים החריף נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, את הטון מול טהרן. בציוצים שפרסם הזהיר טראמפ את המשטר האיראני מפני המשך הדיכוי האלים של המפגינים באיראן, והבהיר כי "ארה"ב תבוא לעזרתם" אם יימשך הרג האזרחים.

במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר הדיכוי האלים באיראן, שם דווח על מאות הרוגים, ומביאים בחשבון שעימות ישיר בין ארה"ב לאיראן עלול לגרור תגובה איראנית שתכוון גם כלפי ישראל.

גם הרפואה הפרטית מגויסת

לפי המסמך, במידת הצורך תופסק הפעילות גם בבתי החולים הפרטיים ובמרפאות הכירורגיות, וכל המשאבים יופנו לטובת המערכת הציבורית. קופות החולים, מצדן, יפעילו מערכי אשפוז בית ורפואה מרחוק כדי להקל על העומס בבתי החולים.

במשרד הבריאות מבהירים כי בשלב זה הציבור אינו נדרש לשנות את הרגליו, אך מערכת הבריאות חייבת להיות מוכנה בשיטת "נשלף ומופעל" לכל תרחיש.