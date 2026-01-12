צה"ל נערך להשקת תר״ש חושן ב-2026, תוכנית רב־שנתית בהיקף כ־350 מיליארד ש״ח, לשיקום הכשירות, חיזוק ההגנה וההתקפה והטמעת לקחי 7 באוקטובר, כולל היערכות מול איראן ושילוב יכולות מתקדמות

צה"ל נערך להשקת התוכנית הרב-שנתית החדשה שלו, "תר"ש חושן", שצפויה להיכנס לתוקף בשנת 2026. התוכנית גובשה מתוך הבנה שמערכת הביטחון פועלת כיום במציאות של שני מרוצים מקבילים: מרוץ למידה אינטנסיבי מול האויב ומרוץ חימוש, כשההנחה היא שהצד השני אינו קופא על שמריו.

כדי לעמוד באתגרים אלו, התוכנית מגובה במתאר תקציבי חסר תקדים להתעצמות בהיקף של כ-350 מיליארד ש"ח. בצה"ל מדגישים כי הסכום הגבוה נועד לשקף את המציאות הביטחונית המורכבת שאיתה מתמודדת ישראל בחמש השנים הקרובות.

עיצוב התוכנית נשען על אבחון עומק של מצב הצבא, תוך דגש מרכזי על הטמעת לקחי ה-7 באוקטובר. בנוסף, נקבע מנגנון גמיש שיאפשר עדכונים שוטפים מתוך לקחי מלחמת "חרבות ברזל" הנמשכת, וזאת בכפוף להנחיות הדרג המדיני ועדכון תרחיש הייחוס.

מטרות הליבה של התר"ש הן החזרת הצבא לכשירות מלאה, מוכנות מיידית למלחמה והיערכות לעתיד. השם "חושן" נבחר כסמל לחזרה למקורות ולנשיאת האחריות "על הלב", בדומה לאבני החושן של הכהן הגדול.

בראש סדר העדיפויות עומד המשאב האנושי, מתוך צורך לטפל באנשים ובשחיקה לאחר שנות מלחמה. במקביל, צה"ל מוביל מהלך של "חזרה לכשירות" בכל הפרמטרים, החל מתחזוקה לוגיסטית ועד להחזרת מנועי טנקים לפעולה ותיקון הכלים.

התוכנית עוסקת בהרחבה בחיזוק מערכי ההגנה וההתקפה. הדגשים הם שמירה הרמטית יותר על הגבולות, וטיפול בסוגיית רום הקרקע הכולל את קליטת מערכת הלייזר "אור איתן". בזירה הרחוקה, התר"ש מתמקד במעגל השלישי מול איראן, כולל בניית יכולות תקיפה חדשות.

רובד נוסף נוגע להבטחת הרציפות התפקודית של הצבא והמשק, לצד קפיצת מדרגה טכנולוגית במודיעין, דיגיטל, בינה מלאכותית וסייבר. התר"ש כולל גם צוותים לרובוטיקה ומימד החלל, שצפוי להיות חדשני ושונה, ובכך להשלים את תמונת המוכנות לעשור הקרוב.