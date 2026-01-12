שר האוצר בנאום לוחמני בישיבת הסיעה: האשים את ענקית החלב בהתנהלות כוחנית, קרא לחברי הכנסת לא לבטל את הגדלת הפטור ממס ביבוא אישי ל-150 דולר, וגינה את האלימות נגד חיילים חרדים בבני ברק: "תפסיקו לשבת על הגדר"

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', נשא דברים היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה והציג קו תקיף במיוחד בנושאי יוקר המחיה, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי מונופולים וקורא תיגר על ניסיונות בכנסת לבלום מהלכים להוזלת מחירים.

"תנובה לא תאיים עליי"

במוקד דבריו התייחס השר לרפורמה בשוק החלב ולניסיונות ההידברות עם הרפתנים. סמוטריץ' האשים את חברת תנובה בהפעלת לחצים כבדים על החקלאים. "האימה שמטילות תנובה ומועצת החלב על הרפתנים היא מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה", הצהיר סמוטריץ'.

עוד באותו נושא 3 חיילים פונו לבית חולים לאחר שחרדים תקפו אותם 23:49 | חדשות סרוגים 4 1 😢

לדבריו, רפתנים שקבעו עמו פגישות נאלצו לבטלן ברגע האחרון בעקבות "אזהרות ברורות". השר תיאר מציאות שבה תאגיד הענק מחזיק את הרפתנים כבני ערובה: "כולם יודעים שתנובה יכולה, ברגע אחד, להפסיק לרכוש חלב מרפת – והרפת קורסת".

שר האוצר הבהיר כי לא ירתע: "עליי תנובה לא תאיים", וקרא לרפתנים להגיע לשיחות דיסקרטיות עמו כדי לקדם את הרפורמה.

הקרב על הפטור ממס ביבוא האישי

בנוסף למאבק בחברות המזון, התייחס סמוטריץ' ליוזמה להעלאת הפטור ממס על יבוא אישי לסכום של 150 דולר – צעד שנועד להוזיל עלויות לצרכן הישראלי, אך נתקל בהתנגדות מצד קבוצות לחץ וגורמים במשק.

"שמעתי שיש מי שבוחר למנוע ממני להוזיל עלויות לאזרחי ישראל", אמר השר, והזהיר מפני יוזמה פרלמנטרית לביטול הצו עליו חתם. "אני דורש: אל תפריעו. אל תמנעו ממני לפזר את נטל המס בצורה הוגנת יותר ולהוריד את המס למעמד הביניים". השר הדגיש כי הוא נחוש לעמוד מול "טייקונים גדולים וחזקים" כדי שהציבור ירגיש את ההצלחה הכלכלית בכיסו.

נתונים אופטימיים ומינויים בצמרת האוצר

שר האוצר ביקש להדוף את הביקורת הכלכלית והציג תמונת מצב אופטימית מהשבוע החולף, המעידה לדבריו על עוצמת המשק והאמון הבינלאומי בו. סמוטריץ' ציין את ההצלחה בפתיחת המסחר בבורסה בתל אביב ביום שישי האחרון, מהלך שהתבצע ללא חילול שבת והניב מחזורי מסחר בהיקף של כמעט שני מיליארד שקלים. במקביל, הצביע השר על הצלחת גיוס החוב האחרון של החשב הכללי בהיקף של שישה מיליארד דולר, אשר זכה לביקושי שיא של פי שישה מההיצע – נתון המעיד לדבריו על כך ש"העולם כולו יודע שמדינת ישראל היא מעצמה כלכלית".

במישור הפרסונלי, בירך שר האוצר על אישור המינויים הבכירים בהנהלת משרדו מהרן פרוזנפר לממונה על התקציבים ומיכל עבאדי לחשבת הכללית. הוא הודה לשניים על נכונותם לעבור מהשוק הפרטי לשירות הציבורי, ובמקביל נפרד במילים חמות מהחשב הכללי היוצא, יהלי רוטנברג, אותו שיבח על תפקוד מקצועי בתקופה כלכלית מורכבת ועל "השבחים שהורעפו עליו מקצה לקצה" בישיבת הממשלה.

גינוי חריף לאלימות בבני ברק

בפתח דבריו, התייחס השר לאירוע האלימות שהתרחש אמש בבני ברק, במהלכו הותקפו חיילים מחטיבת 'חשמונאים' החרדית. סמוטריץ' כינה את הלוחמים "נחשון בן עמינדב של הציבור החרדי" וגינה את התוקפים אותם כינה "קומץ פורעים אלים".

השר פנה ישירות לחברי הכנסת החרדים בדרישה ברורה: "להפסיק לשבת על הגדר ולגנות בצורה חד משמעית את האלימות החמורה והמקוממת הזו". ללוחמים עצמם מסר: "אל תראו ואל תחתו, אתם בצד הנכון של ההיסטוריה".