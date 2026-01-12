המוזיקאי חנן בן ארי חושף אחרי חצי שנה של שחרור סינגלים את שמות השירים של האלבום המלא, וכן את תאריך היציאה הרשמי שלו. כל הפרטים

כבר חצי שנה שחנן בן ארי מקדם את האלבום החדש שלו. באוגוסט האחרון הבטיח חנן בן ארי כי כל חודש יוציא שיר, עד ליציאת האלבום המלא בראשון לינואר. אז אמנם אנחנו באיחור קל, אבל יש תאריך. בעוד כשלושה ימי, ב-15 בינואר (חמישי) ייצא האלבום המלא של הזמר: לא המשוגע היחידי.

בפוסט שהעלה לרשתות החברתיות שלו, חשף חנן בן ארי את רשימת השירים שהאלבום החדש יכלול. בתקופה בה אומנים מוציאים בדרך כלל EP (מיני-אלבום), בן ארי מכריז על אלבום מלא, עם 12 שירים בתוכו. שישה מהם כבר יצאו כסינגלים, ועוד שישה חדשים לגמרי בדרך אלינו.

רשימת השירים

האלבום "לא המשוגע היחידי יכלול 12 שירים, שישה מהם חדשים לגמרי.

1. רק התחלנו

2. לא המשוגע היחידי

3. לב אמיץ

4. אהבת חיי

5. את ההוכחה שיש אלוהים

6. סתכלי למעלה

7. גל עיניי

8. אחי

9. היום קמתי שמח

10. השיבנו

11. רוזמרין

12. עכשיו כן