מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, הזהיר היום בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מפני מזג האוויר הסוער שייכנס לאזורינו בשעות הקרובות, וקורא לציבור לצמצם פעילויות בחוץ.

גבעתי הזהיר ואמר כי "הולכים ליממה קיצונית. צמצמו פעילויות בחוץ". גבעתי ציין כי "לא מדובר במזג האוויר האופייני לחורף במדינת ישראל. הוצאנו התראות אדומות".

שלג בירושלים. ארכיון (צילום: רשת העיתונאים הנקודה)

לקראת המערכת החורפית המשמעותית שצפויה להגיע לאזורינו כבר הערב, ברשתות החברתיות נפוצו בשעות האחרונות שמועות ודיווחים על צפי לשלג בירושלים. חזאי 'מטאו טק', ליאור סודרי, עושה סדר ומבהיר: מדובר בפייק ניוז.

לדברי סודרי: "בתקשורת בישראל רצות הודעות לגבי שלג בירושלים מחר. מדובר בפייק ניוז מוחלט".

אז מה כן יהיה? סודרי מבהיר כי "אירוע חורפי, גשום וסוער החל מהערב. ששיאו מחר כולל שלג בצפון רמת הגולן 10-20 ס"מ מעל 1000 מטרים. ושלג רב בחרמון".