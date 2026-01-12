בפתח ישיבת סיעת "יש עתיד", עומת ראש האופוזיציה עם טענת החשב הכללי כי השיטות התקציביות אותן הוא תוקף היו נהוגות גם בתקופתו. בתשובה לשאלתנו האם פעל באותה דרך, השיב לפיד בשלילה מוחלטת ואתגר את האוצר

בפתח ישיבת סיעת "יש עתיד" היום (שני), התייחס ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעימות החריף מול החשב הכללי באוצר. כשביקשנו את תגובתו לטענה המרכזית העולה מהאוצר, לפיה הוא עצמו עשה בעבר שימוש באותן פרקטיקות תקציביות אותן הוא תוקף כעת, בחר לפיד להשיב בהכחשה גורפת ובקריאת תיגר לעבר פקידי האוצר.

הדברים נאמרו על רקע מכתבו של החשב הכללי, יהלי רוטנברג, שביקש להדוף את הביקורת של לפיד וכתב לו כי "המציאות התקציבית שאתה מתאר כעת כ'עבריינית' היא מציאות מערכתית מוכרת ורבת שנים. אשר התקיימה גם בתקופות כהונתך כראש ממשלה וכשר חוץ, לרבות במשרדים שעליהם היית מופקד".

אלא שלפיד דוחה את ההשוואה על הסף. כשעומת עם הדברים במהלך הישיבה ונשאל על ידינו האם ייתכן שגם תחת ידיו עברו כספים באופן שלשיטתו אינו חוקי, תגובתו הייתה קצרה וחד משמעית. הוא השיב ב-"לא" נחרץ, ומיד לאחר מכן דרש מהחשב לגבות את דבריו בראיות: "ושיפרסם אם יש לו הוכחות".