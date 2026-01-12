12 אזרחים במגזר הערבי נרצחו מתחילת שנת 2026, וכל זה קורה במהלך כהונתו של בן גביר כשר לביטחון לאומי. "סרוגים" פנה אליו על מנת לברר מה התכניות שלו על מנת למגר את התופעה הנוראה וכך הוא ענה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ויו"ר סיעת "עוצמה יהודית" התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה לטיפול בכל הנוגע לאלימות במגזר הערבי.

אתר "סרוגים" פנה אליו בשאלה על מנת לשמוע מהי תכניתו, והוא בתגובה טען כי מדובר בבעיה שהתחילה עוד לפני כהונתו כשר לביטחון לאומי.

מה שלא עשו 30 שנה לפניי… הרי הנשקים לא הגיעו אתמול, לא שלשום, ולא לפני שנה-שנתיים. 400,000 כלי נשק האלה במגזר [הערבי], נמצאים כבר שנים, רבותיי", אמר בן גביר.

עוד הוסיף השר כי "אף אחד לא טיפל, כי אף אחד לא נגע בזה, כי אף אחד לא רצה לגעת במוגלה. אתה יודע מה עשו? העבירו כסף לעיריות, העיריות הזרימו לארגוני הפשע, כולם חגגו והכל זה בסדר – וככה הגענו ל-400,000."

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: נחום פרי)

כמות הרציחות רק ממשיכה לעלות, נזכיר כי 12 אזרחים ערבים נרצחו מתחילת שנת 2026, ועברו רק 12 ימים מתחילת השנה. על כך אמר בן גביר כי המשטרה דווקא פועלת על מנת למגר את התופעה הקשה.

"אני שונה. אני עושה דברים אחרים. אגב, רוב ההרוגים – אני לא מקל בזה ראש – זה משפחת פשע אחת, משפחת פשע אחרת. גם שוטרים, אגב, הורגים [עבריינים] לאחרונה, ואני מגבה אותם. אבל אני אומר לך בצורה הכי חד-משמעית: 30 שנות הפקרות. איך הגענו ל-400,000 נשקים? זה התחיל אצלי? זה התחיל שנים רבות [לפניי]. ואני אומר את זה בצורה הכי חד-משמעית: סוף-סוף מטפלים במוגלה. כשמטפלים במוגלה – לפעמים כואב."