המשטר האיראני קרא להפגנת תמיכה עממית, בכירי המשטר איימו על טראמפ מהבמה, בדומה לימיו האחרונים של משטר מדורו

אחרי שבועיים של מחאה קשה וסוערת נגד המשטר, ושורה של איומים חוזרים מצד הנשיא דונלד טראמפ, שלטון האייתולות מקיים "הפגנת תמיכה" במשטר. בכירי המשטר עולים אחד אחד על הבמה, ומאיימים על הנשיא טראמפ, ארצות הברית, ישראל והמזרח התיכון כולו. במה שנראה כמו מופע ראווה שמזכיר את משחקי הכוח האחרונים של משטר מדורו בונצואלה.

אחרי ימים ארוכים של הספדה בתקשורת הבינלאומית, ולחימה קשה ברחובות בין מפגינים וכוחות הדיכוי של המשטר מידי לילה. שלטון האייתולות הרים מופע ראווה לעולם בניסיון להראות כי נותרה לו תמיכה פנימית ולגיטימציה בינלאומית, אך יכול להיות כי הדבר יתפוצץ להם בפנים.

אמש קרא המשטר אל "תומכיו" לצאת לרחובות בשעות הצהריים בשורה של מוקדים, בניסיון להציג תמיכה לאומית פנימית. אך כעת ה"מחאה" המשטרית הפכה למופע אנטי-אמריקאי, בדומה לאלה בימיו האחרונים של מדורו.

ראש הפרלמנט האיראני היה בין הבכירים שהגיעו להפגנה, ותקף מהבמה את הנשיא טראמפ וארה"ב באיומים רבים: "בוא תראה איך נשמיד את כל הבסיסים שלכם באזור, בוא תראה איך מגיני איראן ישרפו אותך אל תוך דפי ההיסטוריה של ארצות הברית".

בנוסף פנה ראש הפרלמנט ישירות בקריאה אל טראמפ: "טראמפ ההזוי, אל תאמין לשקרים שהם אומרים לך, משהאד לא נפלה, איראן לא תיפול, מגיני איראן מוכנים, המנהיג העליון מוכן".

גם נשיא איראן עצמו, מסעוד פזשכיאן הגיע להפגנה, אך עד כה לא נשא בה דברים.