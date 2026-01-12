עמירן דביר ואריאל לדני משיקים דואט אמוני מרגש: "ספר לו על מלך העולם" – שיר הודיה לבורא עולם על יופי הקיום, השמירה בהסתרה והאמונה התמידית

הזמר והיוצר עמירן דביר מארח את אריאל לדני (אחיינו של הזמר פאר טסי) בדואט רגשי חדש: "ספר לו על מלך העולם". השיר, שמילותיו ולחנו נכתבו על ידי שמואל יונה, מביא מסר של הכרת הטוב והודיה לבורא עולם, גם בתוך ההסתר והשינויים הבלתי פוסקים של החיים.

הפזמון החוזר מדגיש את היופי שבקיום: "הכל כאן כל כך יפה זאת זכות להיות בעולם… ספר לו על מלך העולם". המשך השיר מזכיר כי "אין עוד מלך מלבדו והוא היה והוא הווה והוא גם כל הזמן יהיה". יש דגש שהקב"ה שומר על ברואיו תמיד, גם בהסתרה.

האזינו לשירם החדש של עמירן דביר ואריאל לדני – "ספר לו על מלך העולם":

שיתוף פעולה שלישי עם אותה חבורה יצירתית

עמירן דביר מספר על הקשר המיוחד מאחורי השיר: "זהו השיר השלישי שזכיתי לשתף בו פעולה עם המוסיקאים שמואל יונה ואריק שחר, היה את 'החתול והעכבר' (שיר נוקב מאד שממשיל את יחסי הכוחות שלנו – מול שכננו) והיה את 'שלום קוראים לי עולם', וכעת הגיע השיר 'ספר לו על מלך העולם'. מאד התחברתי למילים כי הן משקפות את הלך מחשבתי בנושא."

את אריאל לדני, שותפו לדואט, הכיר עמירן דרך יוצרי השיר – שמואל יונה ואריק שחר.

"רגע אמיתי ופשוט באולפן"

אריאל לדני מתאר את תהליך היצירה: "השיר הזה נולד מתוך רגע אמיתי ופשוט באולפן. לא חיפשנו ליצור משהו שיתפוצץ או יהפוך ללהיט. אלא רצינו ליצור שיר שכולו הודיה לבורא עולם".

לדני מוסיף: "החיבור ביני לבין עמירן נבע מהכוונה הפשוטה לתת למי שמאזין רגע של קרבה. להביט על הדברים הקטנים ולמצוא שם משהו גדול את בורא עולם. לא משנה אם המאזין הוא מקורב לדת או פחות מקורב שידע שבורא עולם תמיד כאן. אם תחפש אותו אתה תמצא. מבחינתי, אם אדם אחד ירגיש שהשיר עזר לו להתקרב לבורא עולם דרך השיר הזה, עשינו את שלנו."

ההפקה המוזיקלית, העיבוד והגיטרות נעשו על ידי אריק שחר. הקלידים – עמירן דביר בעצמו, המיקס – יניב באלאס, ועיצוב העטיפה – רותי דביר.

השיר "ספר לו על מלך העולם" מביא רגע של שקט והתבוננות בעולם, ומזכיר כי גם כשהדברים נראים נמלטים אל הנסתר, הכל עוד ישתנה – ולטובה.