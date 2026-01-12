יו"ר האופוזיציה תקף את הכוונה לבטל את עבירת המרמה והפרת האמונים וטען כי המהלך יכשיר שחיתות ונפוטיזם. ברקע הדברים: הביקורת הציבורית על שורת המינויים שביצע לפיד עצמו עם כניסתו לממשלה

בפתח ישיבת סיעת "יש עתיד", תקף היום (שני) ראש האופוזיציה יאיר לפיד את הממשלה והציג את מה שכינה "העמדה החדשה של הממשלה המושחתת והרקובה בתולדות המדינה: מותר לרמות". לפיד טען כי ביטול עבירת המרמה והפרת האמונים יוביל למציאות אחת בלבד, שבה "מי שיש לו כוח, מי שהוא שר מותר לו מעכשיו לרמות".

בהמשך דבריו פירט לפיד בציטוטים ישירים כיצד תראה המציאות החדשה בשירות הציבורי. הוא טען כי לשר "מותר לשנות תנאים של מכרז כדי שמי שיזכה בו הוא קרוב משפחה שלו", ואף הוסיף בציניות כי "מותר לו לקבל מהחברים האלה צ׳ק שמנמן תמורת זה שהוא סידר להם את המכרז".

הניצול האישי של הקופה הציבורית תפס חלק נרחב בנאום, כשלפיד טוען שמעתה "מותר לקחת את המשפחה לחו״ל על חשבון המדינה ולהגיד שזו נסיעת עבודה", וגם "לכתוב כל מה שבא לו בחשבון ההוצאות שלו, ואתם תשלמו". הוא לא עצר שם ותיאר מצב שבו נבחר ציבור יוכל "להגיד לעובדים במשרד לבוא לעשות לו שיפוצים בבית", או "לקחת רכב מהמשרד ולתת אותו לילד שלו".

בהתייחסו למינויים פוליטיים, הזהיר ראש האופוזיציה מפני נורמליזציה של נפוטיזם ומינויי מקורבים. לדבריו, לשר בממשלה יהיה מעתה "מותר למנות את אשתו לראש הלשכה שלו ולשלם לה משכורת מנופחת", או לחלופין "למנות את קבלן הקולות הכי גדול במפלגה למנכ״ל המשרד שלו, גם אם אין לו שום כישורים".

הוא הוסיף כי במציאות זו, נבחר ציבור יוכל "להחזיק עסקים פרטיים במקביל לעבודה הציבורית שלו", ואם אותם עסקים "מרוויחים מהעבודה הציבורית שלו – עוד יותר טוב". עוד טען כי "מותר לו להשתמש בכספי ציבור בשביל לקדם את עצמו פוליטית" ואף להפוך את "מבני הציבור למטה הבחירות שלו".

לפיד התריע גם מפני פגיעה אנושה במערכת אכיפת החוק. הוא טען כי המהלך יתיר לנבחרי ציבור "להגיש דיווח כוזב למשטרה", "להתערב בחקירות" ואף "לעכב מינויים של גורמי אכיפה כדי לתקוע חקירות שלו או של החברים שלו". את ההשלכות תיאר במילים קשות: "כל זה כמובן בא על חשבון כולנו, זה יחליש את הכלכלה, זה ישחית את המדינה וזה יפגע עוד יותר בציבור היצרני והעובד… שגם ככה קורסים".

את המתקפה סיכם לפיד בקישור ישיר למצבם המשפטי של בכירי הקואליציה הנוכחית. "למה הממשלה רוצה עכשיו שכל זה יהיה מותר? כי זה מה שהם עושים במילא", אמר, ומנה את נתניהו, ביטן, מאי גולן, מירי רגב ואחרים כמי שמצויים תחת עננה משפטית. לדבריו, "לקואליציה היו שתי ברירות: לעמוד למשפט כי אסור לרמות, או להחליט שמעכשיו מותר לרמות. אז בקואליציית המושחתים והמשתמטים החליטו שמעכשיו מותר לרמות".

ברקע הדברים, זכור כי גם נגד לפיד הועלתה בעבר ביקורת על מינויים בעלי אופי פוליטי ואישי עם כניסתו לממשלה. בין היתר הוזכרו מינוי גיסתו אילאיל קרן לדירקטוריון קק"ל, ומינויים דיפלומטיים של מקורבים כשר החוץ בהם אסף זמיר, יעל גרמן ואמיר חייק. ביקורת נוספת נשמעה סביב המינוי של ח"כ רינאווי זועבי לקונסולית, מהלך שנתפס כ"מתנת הרחקה" פוליטית שנועדה להבטיח את יציבות הקואליציה דאז.