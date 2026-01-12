יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן גינה את תקיפת החיילים בבני ברק ואמר כי "אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם היו תוקפים את חיילי צה"ל ביהודה ושומרון. היו מתייחסים לזה כפעולת טרור, וכך צריך להיות היחס לתוקפים אתמול"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לתקיפת הלוחמים של חטיבת החשמונאים בכנס בבני ברק אמש. בדבריו גינה את שתיקת החרדים מול התקיפה, והבהיר כי צריך להתייחס אל המפגינים שתקפו את הלוחמים החרדים כמו למחבלים.

"הדבר הזה לא רק בלתי נסבל, גם הפרשנות שאני שומע היא בלתי נסבלת. בכל כלי התקשורת מדברים על שוליים ו'גורמים קיצוניים' – זה לא שוליים, זו השדרה המרכזית של הממסד החרדי וההנהגה החרדית. לא במקרה שלא ראינו אף אחד מהרבנים המובילים או הח"כים של ש"ס ויהדות התורה שגינו את מעשה האלימות הזה. כשרב ראשי לישראל לשעבר אומר על כך שמי שמקבל צו גיוס צריך לקרוע אותו ולהשליך לאסלה – זה לא שוליים. כשרב מדבר על גיוס לצבא במונחים של היטלר – זה לא שוליים".

עוד באותו נושא כ"ץ מגנה את תקיפת החיילים: "קו אדום מוחלט" 09:49 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

"אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. אני גם לא מבין את המשטרה – זה לא מחזה שאנחנו רואים בפעם הראשונה, וידעו מראש – אז למה לא נערכו? איך יכול להיות בישראל שחייל במדים לא יכול לדרוך בבני ברק, במאה שערים או בבית שמש? כששכונות סגורות שלמות בפני חיילים – זה אומר שאנחנו בדרך לפירוק המדינה" הוסיף ושאל. "דמיינו מה היה קורה אם ערבים היו תוקפים חיילי צה"ל ביהודה ושומרון – היו מתייחסים לזה כפעולת טרור, ומתייחסים לתוקפים כמחבלים. לכן גם היחס לתוקפים אתמול – חייב להיות כמו למחבלים".

"בבחירות הבאות המטרה היא להקים ממשלה ציונית – ואם רוצים באמת לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית, אנחנו צריכים ליצור ערכים משותפים וחזון משותף לכולם" סיכם. "חייבים לדאוג שמפלגות ש"ס ויהדות התורה יהיו מחוץ לקואליציה לפחות לשתי קדנציות. זו המטרה – הקמת קואליציה ציונית ללא מפלגות חרדיות או ערביות. אם לא נעשה את זה – המדינה לא תחזיק מעמד".