העונה האחרונה של "ווארט" הייתה מוצלחת ביותר, במהלכה שלושה זוגות התארסו והתחתנו. אחד מהם הם שימי ואדל, שהיו בין הזוגות הבולטים. עכשיו אדל מפתיעה את העוקבים ואומרת שהיא לא ממליצה לרווקים להירשם לתוכנית

אדל פיש, משתתפת "ווארט" של העונה האחרונה, מפתיעה את העוקבים באינסטגרם כשהכריזה כי היא לא ממליצה לרווקים ורווקות להירשם לתוכנית. כזכור, אדל הכירה בתוכנית של רשת 13 את שימי, והשניים התחתנו.

אדל פנתה לעוקבים שלה אמש (ראשון) וכתבה: "בואו נעשה את זה בצורה מעניינת וחד משמעית, תשאלו שאלות ואני עונה ב'כן\לא\אולי'".

בסשן השאלות והתשובות שהגיע לאחר מכן, שאלו כל מיני שאלות. החל מאם היא ושימי גרים בבני ברק (לא), אם לא מפריע לשימי שהיא עובדת עם סוסים (לא), ואם היא מאושרת היום (כן).

שאלות רבות נגעו להשתתפותה בתוכנית. שאלות כמו אם היא אהבה את הסטייל בו הלבישו אותה ב"ווארט" (לא), ואם היא בקשר עם אסתר מהתוכנית (לא). התשובה להאם היא בקשר עם אנשים מ"ווארט" באופן כללי הייתה גם היא לא.

שאלה שהפתיעה במיוחד, הייתה קשורה להשתתפות בתוכנית עצמה. כאמור, אדל הכירה בתוכנית את מי שהיום היא נשואה לו, שימי. אבל כשנשאלה: "האם היית ממליצה לרווקים ורווקות להירשם לתוכנית?" היא השיבה חד משמעית: לא.

שאלות חצופות

בלבד השאלות המתבקשות בסשן שאלות ותשובות שכזה, עליהן השיבה אדל לפי הכללים שהציבה, הגיעו גם שאלות חצופות. שאלה אחת כזו, שגרמה לה לענות בסרטון הייתה לא ממש שאלה, אלא קביעה: "את בהיריון".

על השאלה הזאת ענתה אדל: "אני ושימי חייבים לעשות סרטון חד וחלק, שבוע שעבר עשינו סרטון שבו הסברנו שאני לא בהיריון. בעזרת השם – בעתיד".

ואז התייחסה אדל לעצם השאלה: "אנחנו חדשים בעולם הזה, ואנחנו מנסים להבין – מה בוער לאנשים לדעת האם אני בהיריון? אולי רוצים לשלם לי שכר דירה על בית שהוא שלושה חדרים שאני אביא איזה בייבי קטן? ויבואו לעשות לי בייביסיטר, לשלם לי על מטרנה, על טיטולים, בקבוקים, גרבר. אם זה הדרך – אני מוכנה בעזרת השם".

"בעיתו ובזמנו", חתם שימי את הנאום.