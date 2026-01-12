היה הראשון לפרוץ מדור הבנאים השני, כבש את המצעדים עם 'גשם' ו'אהבה קצרה', וריגש מדינה שלמה כשחזר למקורות. 9 שנים לפטירתו של מאיר בנאי, האמן שהפך את השקט לעוצמה, את הרוק לתפילה, והשאיר לנו שירים שלא מפסיקים לגעת

היום (שני) חלפו תשע שנים מאז נפרדנו ממאיר בנאי, מהקולות המרגשים והייחודיים ביותר שידעה התרבות הישראלית. החלוץ של "הדור השני" למשפחת בנאי, שהלך לעולמו בטרם עת, הותיר אחריו שובל של יצירה שרק הולכת ומשתבחת. משירות קרבי ומשחק בקולנוע ועד לפיוטים המרטיטים – הנה מבט על חייו של האיש ששר מהלב.

1. החלוץ של המשפחה:

מאיר היה הראשון שהתפרסם מבין בני "הדור השני" של משפחת בנאי המפורסמת (לפני יובל, אורנה, אביתר ואפרת).

2. להיט קולנועי:

השיר הענק "שירו של שפשף" נולד בכלל כחלק מסרט הקולנוע "שוברים" (1985), שבו מאיר גם השתתף כשחקן.

3. לוחם במקום זמר:

הוא התקבל ללהקה צבאית, אך בגלל שהרמטכ"ל רפול ביטל את הלהקות באותה שנה, הוא מצא את עצמו משרת כלוחם בחיל השריון.

4. ילדות דרומית:

בניגוד לתדמית הירושלמית של המשפחה, הוא גדל והתחנך ביישוב עומר שבנגב ולמד בתיכון בבאר שבע.

5. ביצוע בזק:

את השירה לכל האלבום המיתולוגי "גשם" הוא סיים להקליט תוך 3 שעות וחצי בלבד.

6. הנבואה על אביתר:

כבר ב-1981, בתחילת דרכו, ביצע שיר בשם "אביתר" על אחיו הקטן, שנים רבות לפני שאביתר בנאי הפך לזמר מצליח בזכות עצמו.

7. בני דודים על המסך:

הוא שיחק לצד בן-דודו, יובל בנאי, בסרט "נאדיה" (1986), וגם שר את שיר הנושא של הסרט ("חלומות אחרים").

8. המהפך הרוחני:

בשנת 2005 חזר בתשובה, מה שהוביל ליצירת האלבום "שמע קולי" המבוסס על פיוטים עתיקים (כמו "לך אלי תשוקתי"), שהפך להצלחה מסחרית גדולה.

9. הצלם שבפנים:

מעבר למוזיקה ולמשחק, מאיר היה צלם חובב. תמונות שצילם שולבו באתר האינטרנט שבנה לפני מותו.

10. דואט על-זמני:

שיר שיצא לאחר מותו ("אבל את") מפגיש באופן נדיר את קולו של מאיר כשהיה בן 21 עם קולו של אחיו אביתר כשהוא בן 52.