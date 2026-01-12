מובילת המחאה שקמה ברסלר התייחסה לרצון הקואליציה לבטל את עבירות מרמה והפרת אמונים, והזהירה: זה מה שהם יעשו בקרוב

מובילת המחאה שקמה ברסלר התייחסה היום (שני) להצעת הקואליציה לבטל את עבירות מרמה והפרת אמונים ותקפה את המהלך. "‏בגדול מי שמרמה ומפר אמונים לא רוצה עברות מרמה והפרת אמונים. ‏להסתכל על הלשכה של נתניהו ולהבין שבקרוב יבקשו לבטל גם את העברות שקשורות בבגידה".

מוקדם יותר היום דיווחנו, כי חברי הכנסת מישל בוסקילה, יו״ר הקואליציה אופיר כץ ויו״ר ועדת חוקה שמחה רוטמן הניחו היום בכנסת הצעת חוק לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים, אשר צפויה לעלות בשבוע הבא לוועדת שרים לחקיקה. מדובר בעבירות שבהן מואשם ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל התיקים נגדו במשפטי תיקי האלפים – אך בקואליציה נטען כי השינוי לא צפוי להשפיע על משפטו המתנהל.

לפי הודעת הח"כים, "עבירת מרמה והפרת אמונים היא עבירת סל אשר פוגעת באופן קשה בעקרון החוקיות וביסודות המשפט הפלילי אשר קובעים כי אין עבירה ואין עונש אלא אם כן נקבעו מראש בחוק, כלומר אדם לא יישא באחריות פלילית על מעשה שלא היה אסור בעת עשייתו.

על העבירה העמומה של הפרת אמונים נמתחה ביקורת נוקבת על ידי מומחים משפטיים מכל גווני הקשת הפוליטיים, בשל כך שהיא מעניקה כוח עצום לגורמי התביעה והאכיפה ומזמינה טענות על אכיפה בררנית ומוטה".