"השיר הזה הוא כולו הכרת הטוב לאלוהים ולאהובתי היקרה מפז על מתנה יקרה שזכיתי לה", כותב שולי רנד על השיר לב לבן, לצופית גרנט. השמעת בכורה בסרוגים

שולי רנד בסינגל חדש: לב לבן. השחקן, הזמר והיוצר שולי רנד, שעובד בימים אלה על סרט חדש בשם 'הבדחן', הוא מוציא דווקא סינגל נוגע ללב שהוא שיר אהבה.

רנד הסביר את השיר: "רבי נחמן מדבר על החשיבות שיש להכרת הטוב כדרך לחיים יפים ושלמים יותר. השיר הזה הוא כולו הכרת הטוב לאלוהים ולאהובתי היקרה מפז על מתנה יקרה שזכיתי לה, אחרי שכבר נואשתי ולא האמנתי יותר שלב האבן המכווץ יפשיר ויהפך ללב לבן. הכרת הטוב גדולה לאבי אוחיון ולמתן דרור הנפלאים שאיפשרו לתדר הפשוט הזה לצאת מתוכי ולתת לו תוכן וצורה."

לב לבן מצטרף לשורת השירים בהם שולי רנד ממשיך לזקק קול אישי וחד־פעמי, כזה שמצליח להיות עמוק ונגיש, רוחני ויומיומי, אישי וכללי בעת ובעונה אחת.