סיפורה הדרמטי של בת שבע יהלומי מניר עוז – שנחטפה עם בנותיה והצליחה להימלט – היא העדות הנצפית ביותר בארכיון עדות 710, בעקבות ההצלחה של המיני-סדרה "אור ראשון"

הארגון עדות 710, הארכיון האזרחי הנרחב בישראל לתיעוד וידיאו של שורדי מתקפת שבעה באוקטובר, מפרסם את נתוני הסיכום לשנת 2025 ולתקופה מאז הקמתו – יומיים בלבד לאחר הטבח.

בין העדויות הנצפות ביותר בקרב הציבור הישראלי בלטו דווקא אלו שהיוו בסיס ישיר למיני-סדרה "אור ראשון" של קשת 12, למרות היותה סדרה שנויה במחלוקת בקרב הקהל הישראלי. העדות הנצפית ביותר בכל הזמנים היא של בת שבע יהלומי.

העדויות המובילות – קשר ישיר לסדרה

בראש רשימת הצפיות המצטברות מאז פתיחת האתר (למרות שפורסמה רק בסוף 2024) ניצבת עדותה של בת שבע יהלומי, תושבת ניר עוז. יהלומי נחטפה בתחילה עם שתי בנותיה – יעל בת ה-10 והתינוקת – והן הצליחו להימלט יחפות. בעלה אוהד נפצע מרימון בביתם ונחטף לעזה, שם נרצח; בנם איתן בן ה-12 נחטף לצדן והופרד מהן, ושוחרר מאוחר יותר בעסקה. דמותה בסדרה גולמה על ידי רותם סלע.

העדות הנצפית ביותר באתר עדות 710 עצמו (ללא יוטיוב) מאז הקמתו וב-2025 בפרט היא עדותה של טלי חדד, תושבת אופקים. חדד פינתה במהלך השבת פצועים רבים ברכבה הפרטי, כשהראשון בהם היה בנה איתמר – קצין ביחידת עורב נח"ל – שנפצע קשה כשיצא להילחם במחבלים והציל אחרים, בעוד אמו ואחותו הסתתרו והאזינו לקרב. בסדרה גולמה על ידי שרית וינו-אלעד.

בראש רשימת הצפיות ב-2025 – הן ביוטיוב בלבד והן בסיכום הכללי – ניצבת עדותם של תמר קוץ ז"ל (שהלכה לעולמה לאחר מתן העדות) ובני קוץ מכפר עזה. הזוג הסתגר בממ"ד וניסה ליצור קשר עם בנם אביב קוץ ז"ל, בעוד מחבלים פרצו לבית משפחתו בקצה הקיבוץ ורצחו אותו, את אשתו לבנת ואת שלושת ילדיהם – רותם, יונתן ויפתח ז"ל – בעודם חבוקים במיטתם.

צפייה בינלאומית וגיוס תרגום

מלבד ישראל, המדינות המובילות בצפייה בעדויות בגרסה האנגלית הן (בסדר יורד): ארה"ב, בריטניה, גרמניה וקנדה. העדות באנגלית הנצפית ביותר עד כה היא של דבורה מינץ, עולה מאנגליה ששהתה אצל בתה בנירים.

היא הגיעה ללדת נכדה ותכננה לעזוב באותו יום, אך נתפסה באירועים. המשפחה הסתתרה בממ"ד כשמינץ החזיקה את התינוק בן 10 הימים בידיה, בעוד בתה וחתנה החזיקו את ידית הדלת נגד פריצת מחבלים. לבסוף המחבלים שרפו את הבית ורצחו את בעלי החיים, אך המשפחה ניצלה לאחר שקפצה מחלון וחולצה על ידי חיילים.

הארגון מדגיש את מאמצי גיוס המשאבים להמשך תרגום, כדי לחשוף את אירועי "השבת השחורה" ברחבי העולם.

נתונים כלליים מרשימים

ב-2025 נרשמו 291,640 צפיות בעדויות (אתר + יוטיוב), ובמצטבר מאז 9.10.23 – 51,300 שעות צפייה. בסיום השנה פורסמה העדות ה-1,000, ובמהלכה התווספו כ-500 עדויות חדשות. סך הכל צולמו מעל 1,700 עדויות, כשהממוצע עומד על כ-12 עדויות חדשות בעריכה מדי שבוע.

עדות 710 הוא ארגון אזרחי ללא מטרות רווח, שמקפיד על סטנדרטים מקצועיים ואתיים גבוהים ומבקש לשמר את הסיפורים האישיים כחלק מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי – למען השיקום, החינוך והדורות הבאים.