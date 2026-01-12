התפתחות נוספת במינוי רומן גופמן לראשות המוסד.קצין המודיעין שהיה בקשר עם הנער אורי אלמקייס יזומן להעיד בוועדת גרוניס

ועדת גרוניס תתכנס מחר לדיון מכריע במינוי רומן גופמן, מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש המוסד הבא. קצין המודיעין שהיה בקשר עם הנער אורי אלמקייס יזומן להעיד בוועדה – כך פרסם היום (שני) הפרשן הצבאי יוסי יהושוע בחדשות i24.

נזכיר כי כמעט שנה אחרי שמונה למזכירו הצבאי והועלה לדרגת אלוף, ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא במקום דדי ברנע שמסיים קדנציה של 5 שנים בשיאם מבצע עם כלביא.

גופמן, קצין שריון נולד בבלארוס, עלה לארץ בשנת 1990 כשהוא בן 14 והתגורר באשדוד. הוא התגייס לחיל השיריון בו התקדם עד למפקד חטיבה 7. בהמשך מונה למפקד חטיבת עציון, מפקד אוגדת רמת הגולן, מפקד המרכז לאימוני יבשה (מאל"י) בצאלים.

במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, גופמן יצא מביתו באשדוד אל עבר גזרת אוגדת עזה. בדרכו נתקל במחבלים בשדרות וחתר למגע. במהלך הקרב, הוא גופמן הסתער וחתר לנטרל את האויב שניצב מולו. רומן נפצע בגפיים והחלים. הוא היה הקצין הבכיר ביותר שנפצע במלחמה.