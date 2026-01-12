עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4,000 נמשכה היום. במהלכה, נתניהו התפוצץ על התובעת תירוש: "זה לא מה שאמרתי את מעוותת!"

עדותו של ראש הממשלה נתניהו בתיק 4,000, נמשכת הבוקר (שני) ואמורה להסתיים עד 13:30 בשל בקשת נתניהו, לאחר שהוכנסה אליו מעטפה סודית. מהתובעת יהודית תירוש הציגה קו שמראה מבחינתה כיצד נתניהו מפעיל אנשים שיש להם קשר לעולם התקשורת שאינם דוברים שלו.

תירוש מציגה כי חפץ סיפר בעדותו: "טלפון מפתיע ללא התראה, רופא המשפחה של משפחת נתניהו ברקוביץ', הציע לי לשמש כיועץ תקשורת למשפחת נתניהו עשה את השיחה מבלפור והייתי על רמקול ולצדו ישבו בנימין ושרה נתניהו…"

נתניהו: "ממש לא. זה היה לפני 12 שנה? את זוכרת שיחות לפני 12 שנה?", תירוש: "לשיטתך זה סופר טריוויאלי לפנות למו"לים ובעלי שליטה באמצעות ידידים ואנשי קשר ולא רק באמצעות דוברים?", נתניהו: "לא טריוויאלי ולא שגרתי…פונים אליי, הרבה יותר ממה שאני פונה למישהו אחר. לא פונה כדרך שגרה לאנשים".

תירוש: "מבחינתך זה טריוואלי", נתניהו: "זה לא מה שאמרתי את מעוותת, אין לי בעיה לפנות אבל אני לא נוהג לפנות, מה שטריוויאלי שפונים אליי. יש בקשות מהתקשורת מקומית בעולם כל הזמן אנשים פונים לאנשים אחרים כדי לפנות אליי, לא אני פונה כדי לייצר קשרים".

תירוש: "לפי מה שאתה אומר בחקירות שלך, זה סופר טריוויאלי, לפנות באמצעות אנשיי קשר ידידים".