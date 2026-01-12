משטר האייתוללות החל לארגן הפגנות תמיכה בעד השלטון, שלטענתם נועדו "לגנות את הפעולות של מבעירי המהומות והטרוריסטים החמושים שהתרחשו בימים האחרונים". מדובר בניסיון נוסף להציג את המפגינים נגד השלטון כמתפרעים

התגובה הגיעה: אחרי 13 ימים של מחאות הענק באיראן, משטר האייתוללות החל לארגן הבוקר (שני) הפגנות תמיכה בעד השלטון, בניסיון נוסף לעצור את גל המחאות נגדו.

בסוכנות הידיעות הממלכתית האיראנית, המזוהה עם המשטר של עלי חמינאי, טענו כי התקיימו "הפגנות המוניות ברחבי הרפובליקה האיסלאמית", שלטענתם נועדו "לגנות את הפעולות והפשעים של מבעירי המהומות והטרוריסטים החמושים שהתרחשו בימים האחרונים, וגרמו למותם ופציעתם של רבים מהכוחות הביטחוניים והאזרחים".

המחאה בעד השלטון מגיעה כצעד נוסף בניסיון לדכא את המחאות נגד המשטר באיראן, כשבימים האחרונים בכירי המשטר מנסים להציג את המפגינים כמי שמבקשים לזרוע כאוס ולשרת את ארה"ב וישראל. הבוקר שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עודד את ההפגנות והפך אותן לאלימות עם התבטאויותיו נגד המשטר והאיומים לתקוף את איראן אם המשטר יהרוג מפגינים.

"מחאות הסוחרים שהחלו ב-28 בדצמבר היו שקטות ולגיטימיות, בהתאם לחוקה. רק בשלב הבא ההפגנות גלשו לאלימות. מה שמתרחש עכשיו אינן הפגנות, אלא מלחמת טרור נגד המדינה" טען עראקצ'י בראיון לתקשורת המקומית. "הצהרותיו של טראמפ לגבי המחאות היו התערבות בעניינינו הפנימיים, והובילו להידרדרות ההפגנות לאלימות. ראינו חדירה של קבוצות טרור חמושות לשורות המפגינים כדי להסיט את המחאות ממסלולן המקורי".

שר האיראני הוסיף וטען כי "גורמי טרור תקפו בנייני ממשלה, מפקדות משטרה וחנויות, אבל המצב כעת תחת שליטה מלאה. יש לנו הקלטות של הודעות שמע שקיבלו טרוריסטים שהורו להם לירות באזרחים ובכוחות הביטחון, וכן תמונות שמוכחיחות שחולקו כלי נשק בין המפגינים במהלך המחאות".