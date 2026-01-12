לרגל 30 שנה לסרט: "לילסדה" של שמי זרחין עולה לראשונה על הבמה בתיאטרון חיפה בעיבוד חדש, חי ומרגש – דרמה משפחתית ישראלית קלאסית של צחוק, דמעות ופיוס שמדברת ללב של כולנו

לרגל 30 שנה לצאת הסרט, הגרסה הבימתית של "לילסדה" – עיבוד חדש, חי ובועט – עלתה בתיאטרון חיפה. מדובר באחד הסרטים הישראליים המצליחים, המרגשים והאהובים ביותר של העשורים האחרונים, קלאסיקה שביים שמי זרחין.

הסרט, שזכה לשבחים ולפרסים, הפך עם השנים ליצירה תרבותית שנכנסה ללב הקהל הישראלי: דרמה משפחתית הנעה בין הומור, כאב, חלומות שבורים ורגעי חסד. הוא מגולל את סיפורם של בני משפחה המתכנסים לסדר פסח בבית ההורים, כשאחד מהם חסר – יזהר, בן הזקונים שנהרג בפעילות צבאית.

עיבוד בימתי אינטימי ומרגש

העיבוד החדש מביא לראשונה אל הבמה את כל הטעמים, הצלילים והסערות שהפכו את הסרט לקלאסיקה, ומעניק לקהל הזדמנות לחוות את הסיפור באופן אינטימי, חי, מרגש וקרוב מתמיד.

משה קפטן, המנהל האמנותי והמנכ"ל של תיאטרון חיפה, מספר על המעבר מסרט להצגה:

"לילסדה הוא אחד הסיפורים האנושיים והישראליים ביותר שנעשו כאן, כזה שנכנס ללב של כל ישראלי, מלא חמלה, הומור, אהבה גדולה ושבר גדול לא פחות".

"ולמה להצגה?" אומר קפטן, "להביא את היצירה הזו אל הבמה, לצד הקאסט המופלא שנאסף, הוא אתגר מרגש והבטחה לחוויה תיאטרונית עמוקה שמדברת לכל משפחה בישראל. אנחנו יוצרים הצגה שמתבשלת לאט על האש, כמו ארוחה משפחתית אמיתית, עם טעמים, ריחות, סודות, פצעים ופיוס והכל מבית היוצר של תיאטרון חיפה שכבר הוביל בעבר יצירות שהפכו לשלאגרים."

מה רואים על הבמה?

במשך יומיים טעונים של ארוחת חג משפחתית מתפרקים ומתחברים מחדש אהבות, בגידות, געגועים, קנאות ישנות ומערכות יחסים שמחפשות אוויר ונחמה.

זהו סיפור על משפחה ישראלית אחת שהוא בעצם הסיפור על כולנו.

הדרמה הקולנועית המפורסמת הופכת על הבמה לחגיגה תיאטרונית מסחררת של צחוק ודמעות, שירים, ריחות של חג, ולב פועם אחד גדול.

עיבוד חדש, חם ואנושי לא פחות, שצפוי להפוך לאירוע התיאטרוני הגדול של השנה.