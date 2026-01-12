במשרד הפנים של חמאס טענו כי מחמוד אל אסטל, מפקד מחלקת החקירות של משטרת חאן יונס, חוסל על ידי "חמושים בלתי מזוהים" שירו לעבר רכבו

חיסול נוסף בעזה: משרד הפנים של חמאס הודיע היום (שני) כי מחמוד אל אסטל, מפקד מחלקת החקירות של משטרת חאן יונס (המקביל בדרגתו לסגן ניצב), חוסל לפנות בוקר בצרורות ירי לעבר רכבו.

לפי הודעת המשטרה העזתית, "חמושים בלתי מזוהים" ירו לעבר רכבו של אל אסטל מתוך רכב שברח מהמקום. עוד נטען כי "החיסול בוצע על ידי סוכנים של הכיבוש, והרשויות הביטחוניות פועלות למעקב אחר הפושעים".

הדיווח על החיסול הנוכחי מגיע לאחר שבסוף השבוע האחרון כוחות צה"ל תקפו שורה של יעדי טרור בדרום ובצפון רצועת עזה, בתגובה לשיגור כושל שבוצע משטח העיר עזה לעבר מדינת ישראל בשבוע שעבר. במסגרת התקיפות חוסלו מספר מחבלים מארגון הטרור חמאס ומארגוני טרור נוספים, ונתקפו תשתיות טרור בהיקף רחב.

לפי הודעת צה"ל ו-שב"כ, בין המחבלים שחוסלו נמנים בכירים בארגון חמאס, בהם כמאל עבד אלרחמן מחמד עואד, ראש מערך הנ״ט של הארגון, אשר קידם מתווי טרור נגד כוחות צה״ל במהלך הלחימה ולפניה. בנוסף חוסל אחמד תאבת, ראש סדנה של חמאס, אשר שימש מוקד ידע מרכזי לייצור אמצעי לחימה ששימשו לירי לעבר שטח מדינת ישראל.

במקביל, בצה"ל אישרו כי בוצעה תקיפה נגד אחמד עבד אלפתאח סעיד מגדלאוי, מחבל נוח'בה בגדוד נוסיראת, אשר השתתף בפשיטה למסיבת הנובה בטבח הרצחני ב־7 באוקטובר. בצבא ציינו כי תוצאות התקיפה נמצאות בבדיקה.