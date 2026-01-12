מה אתם עושים השבוע? סיורים היסטוריים, תערוכה חקלאית, מופעים וערב ספרותי – כל חדשות ואירועי התרבות הישראליים-יהודיים לשבוע הקרוב במקום אחד

השבוע מביא עימו מגוון הזדמנויות תרבותיות ותיירותיות בעלות אופי יהודי-ישראלי מובהק: מדרך עולי הרגל שנתגלתה מחדש ועד חזרתה של התערוכה החקלאית הגדולה בישראל לערבה, לצד מופעים, ערב ספרותי מיוחד ותערוכת קבע חדשה במוזיאון אגם. כל הפרטים על חדשות התרבות לקראת השבוע הקרוב – במקום אחד.

דרך עולי הרגל נפתחת לראשונה לסיורים מודרכים

לראשונה מאפשרת דרך עולי הרגל ביקור בסיורים מודרכים. המסלול, שבו עלו עולי הרגל אל ירושלים לפני כ-2,000 שנה, נחשף לציבור על אבני הדרך המקוריות.

במקביל מציעה חווה בגיא חוויות נוספות: קורס נפחות ברזל, סיורים בטבע הפתוח ועוד אפשרויות להעמקה בחיבור בין ארץ, היסטוריה ויצירה.

התערוכה החקלאית הגדולה בישראל חוזרת לערבה

סמוך לחודש שבט – חג החקלאות ותוצרת האדמה – חוזרת התערוכה החקלאית הגדולה בישראל לאחר הפסקה של שנתיים עקב המלחמה.

התערוכה תתקיים בימים רביעי וחמישי, 28-29 בינואר 2026, במו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית-תמר, בתחנת "יאיר" בחצבה. הכניסה לתערוכה ללא תשלום.

במהלך שני ימי האירוע יתקיימו סיורים מודרכים (ללא תשלום) בתחנה, בהם יוכלו ילדים והורים להתרשם מפלאי החדשנות החקלאית. התוכנית כוללת שוק איכרים ואמנות, מתחמי מזון, ביקור במרכז המבקרים ערבה – המציג את החיים בערבה, חדשנות חקלאית בלב המדבר, זנים חדשים של ירקות, פירות ופרחים, חשיפה לתיירות מדברית וכפרית הנשענת על משאבי טבע נדירים, מיצג תלת-ממד, חלל אינטראקטיבי-חווייתי, סיור בחממות ועוד.

מיכאל גריילסאמר והכינור שלו – מופע טריו אינטימי

הכנר, הזמר והיוצר מיכאל גריילסאמר יעלה מופע טריו חדש ואינטימי יחד עם הגיטריסט אסא בוקלמן ונגן כלי ההקשה לידור לוי.

המופע מהווה מסע בתחנות שעיצבו את זהותו המוזיקלית של גריילסאמר – מנגינות, שירים וסיפורים מימי ילדותו, כשהחל לנגן בכינור בגיל חמש ולכתוב ולשיר שירים בגיל שש עשרה.

"המכתב" – ערב קריאה מסתורי בספרייה הלאומית

הספרייה הלאומית מארחת ערב מיוחד בשם "המכתב". בערב מסתורי יעלו על הבמה קולות מוכרים ויקריאו מכתבים שונים ומשונים שנאספו במיוחד לכבוד האירוע: מכתבי אהבה גדולים מהחיים, מכתבי שטנה מסמרי שיער, מכתבי תלונה קטנוניים ועוד.

חלק מהמכתבים נכתבו בידי ידועי שם, אחרים אנונימיים לחלוטין. זהות הקוראים והמכתבים שייקראו נשמרת בסוד עד לאירוע עצמו.

המכתבים, שנמצאו בין אוספי הספרייה ובארכיונים נוספים בארץ ובעולם, טומנים בחובם סיפור מרגש, מערכת יחסים, סוד, תגלית או חשיפה. הערב מבטיח להיות הופך בטן, מצחיק, מרגש, מכעיס, מכאיב ומעורר געגוע לימים אחרים.

תערוכת קבע חדשה במוזיאון אגם ראשון לציון

לאחר זכייתו בפרס ישראל, מציג מוזיאון אגם בראשון לציון תערוכת קבע חדשה המוקדשת ליצירתו של יעקב אגם לאורך שבעה עשורים.

התערוכה, שנפתחה ב-2017 ביוזמה משותפת של עיריית ראשון לציון והאמן בן העיר, מספרת את סיפור חייו ומציגה את מקומו בתולדות האמנות הבינלאומית והישראלית. המבקרים מוזמנים להתבונן ביצירתו מראשיתה – מעבודות מוקדמות, דרך גיבוש שפה ייחודית ותורה אמנותית-חינוכית-עיצובית, ועד יצירות חדשות מהשנים האחרונות.

התצוגה כוללת עבודות אייקוניות מאוספים בינלאומיים, יצירות שהוצגו במוזיאונים מובילים בעולם, וכן יצירות חדשות. אגם, בן 97, יוצר במגוון מדיות: פיסול וציור שמשנים צורה, ציורי תבליט פולימורפיים, יצירות דיגיטליות אינטראקטיביות, חפצים ומיצבים. יצירותיו, פורצות דרך ומבוססות תנועה, דורשות מהצופה לנוע סביבן, איתן ובתוכן.