דרמטי: המשטרה הכריזה היום על ישראל איינהורן כעבריין מורשע נמלט. בעבר דיווחנו שהפרקליטות פועלת להסגירו לארץ

המשטרה פנתה היום (שני) לבית משפט השלום בראשון לציון בבקשה להאריך את התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך במסגרת פרשת הבילד.

במסגרת הבקשה עדכנה המשטרה לראשונה כי ישראל איינהורן, יועץ נוסף לשעבר של נתניהו, מוגדר כעבריין נמלט והוצא נגדו צו מעצר. נזכיר כי הפרקליטות הגישה לביהמ"ש מסמכים במעמד צעד אחד המתייחסים להליכים המתבצעים להביא את ישראל איינהורן לארץ, בשל האישום שהוגש נגדו בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר ובשני התיקים שבהם הוא חשוד ונחקר בסרביה (בילד וקטארגייט).

בפרקליטות פעלו להסגרתו של איינהורן מסרביה או הוצאת צו מעצר בינלאומי נגדו. עו"ד עמית חדד טען כי: "יש את הסוגיה של איינהורן שהתביעה אומרת שלא ניתן לנהל את התיק בלעדיו. התביעה צריכה לומר איך הם מתכוונים להביא אותו ומה הצפי.

"אני מניח שיבקשו הסגרה אבל האם ניתן להסגיר מסרביה? האם מסמכים נמסרו לסרביה? מדובר בכתב אישום על אירוע קטן שנמשך הרבה זמן. אנחנו רוצים להתחיל את התיק. זה תיק רונאל פישר 2 על סטרואידים".

התובע: "אני לא יכול לומר בבית משפט איזה מאמצים נעשים להבאתו של איינהורן בשל חשש לשיבוש או להימלטות". התובע הגיש מסמכים לעיון השופט בשלל החשש שאיינהורן יימלט מסרביה למדינה אחרת.