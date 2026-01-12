המשטרה פנתה היום (שני) לבית משפט השלום בראשון לציון בבקשה להאריך את התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך במסגרת פרשת הבילד.
במסגרת הבקשה עדכנה המשטרה לראשונה כי ישראל איינהורן, יועץ נוסף לשעבר של נתניהו, מוגדר כעבריין נמלט והוצא נגדו צו מעצר. נזכיר כי הפרקליטות הגישה לביהמ"ש מסמכים במעמד צעד אחד המתייחסים להליכים המתבצעים להביא את ישראל איינהורן לארץ, בשל האישום שהוגש נגדו בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר ובשני התיקים שבהם הוא חשוד ונחקר בסרביה (בילד וקטארגייט).
בפרקליטות פעלו להסגרתו של איינהורן מסרביה או הוצאת צו מעצר בינלאומי נגדו. עו"ד עמית חדד טען כי: "יש את הסוגיה של איינהורן שהתביעה אומרת שלא ניתן לנהל את התיק בלעדיו. התביעה צריכה לומר איך הם מתכוונים להביא אותו ומה הצפי.
"אני מניח שיבקשו הסגרה אבל האם ניתן להסגיר מסרביה? האם מסמכים נמסרו לסרביה? מדובר בכתב אישום על אירוע קטן שנמשך הרבה זמן. אנחנו רוצים להתחיל את התיק. זה תיק רונאל פישר 2 על סטרואידים".
התובע: "אני לא יכול לומר בבית משפט איזה מאמצים נעשים להבאתו של איינהורן בשל חשש לשיבוש או להימלטות". התובע הגיש מסמכים לעיון השופט בשלל החשש שאיינהורן יימלט מסרביה למדינה אחרת.
שלומי
הם החליטו ככה כי לא הגיע לתת עדות ולחקירות, לא בהכרח שהוא אשם אבל אם הוא בורח הוא יודע למה, בכל מקרה אני במקומו גם הייתח בורח גם אם לא...
הם החליטו ככה כי לא הגיע לתת עדות ולחקירות, לא בהכרח שהוא אשם אבל אם הוא בורח הוא יודע למה, בכל מקרה אני במקומו גם הייתח בורח גם אם לא הייתי אשם היו מאשימים אותי, הפרקליטות רודפת את כולם, עובדה שדבר כזה שהיה צריך תהיות גלוי מראש לכולם הדליפו, הוא לא רק שלא פוגע בביטחון המדינה הפוך ולמרות זאת רודפים את כולם, אבל שנים ש הקבינט מודלף ויודעים מי המדליפים דברים חמורים מאוד שבאמת מזיקים ובפרקליטות לא טרחו לחפש כלום, זה רק אומר שמי שבאג'נדה תופסיםהמשך 12:00 12.01.2026
שירי מנתניה
מה עם האמא הזחוחה שלו, טליה, פאנליסטית קבועה באלג'זירה 14 האנטישמי "אנחנו של ביבי"? החוצפנית היתה חלק מועדת גרוניס, לבחירת/ פיטורי ראש השב"כ... הזיה11:57 12.01.2026
א
מה שהפרקליטות, היועמשית והמשטרה רוצים - לח ס ל כל מינוי של נתניהו וכל אחד שעובד איתו!!וזה בדיוק מה שצריך לעשות למערכת...
מה שהפרקליטות, היועמשית והמשטרה רוצים - לח ס ל כל מינוי של נתניהו וכל אחד שעובד איתו!!וזה בדיוק מה שצריך לעשות למערכת המשפט!!וזאת על סמך ש ק רי ו של פלדשטיין ש"נזכר" אחרי שנה, בראיון עם תקשורת השמאל בברוורמן, כשבחקירת השב"כ "שכח"..המשך 11:56 12.01.2026
מה דרמטי בזה?! זילות המילה
חרטטני התקשורת.12:13 12.01.2026
מה דרמטי בזה?! זילות המילה
חרטטני התקשורת.12:13 12.01.2026
