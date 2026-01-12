ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הגיב היום (שני) למהלך של הקואליציה, ליוזמת החקיקה לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים וכצפוי התנגד לכך.
בדבריו הוא מסר: "יש עתיד תעמוד כחומה בצורה ותלחם בניסיונות להפוך את ישראל למדינה מושחתת ולא דמוקרטית. נלחם נגד הטירוף הזה בכנסת, ברחובות ובבתי המשפט, ונעצור אותו.
זו לא רפורמה, זו הפיכה על-מלא שתהפוך את ישראל למדינת עולם שלישי כושלת ונחשלת. הקואליציה הכריזה מלחמה נגד ישראל הדמוקרטית והמתקדמת, ואנחנו נתגייס ונלחם כדי להגן עליה".
מושיקו
לפיד אתם לפי הסקרים מקימים את הממשלה הבאה יכול להיות שהחוק הזה יסייע לכם למרות שהכללים לגבי השמאל הם כולם מותרים לכם,, וכולם מחולים לכם, ובכם לא נוגעים ,והחוקים...
לפיד אתם לפי הסקרים מקימים את הממשלה הבאה יכול להיות שהחוק הזה יסייע לכם למרות שהכללים לגבי השמאל הם כולם מותרים לכם,, וכולם מחולים לכם, ובכם לא נוגעים ,והחוקים לגביכם זה בגדר המלצות בלבד כמו לגבי היועמשי"ת וחבריה מהבג"ץ כולכם מעל החוק בית משפט עליון, עליון על הציבור ועל החוק ועל הדמוקרטיה.המשך 12:01 12.01.2026
שניידר
ממשלת הכשלונות והבריחה מאחריות!12:01 12.01.2026
שירי מנתניה
אני בהלם מרמת הרפש, שקואליצית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם מגיעה אליה... בואו נבטל את המדינה, בשביל, שלנתניהו יהיה נוח. המנהיג העליון מעל החוק, מעל המדינה, מעל הביטחון, מעל הכל.12:01 12.01.2026
