ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף את המהלך של הקואליציה לבטל את עבירות מרמה והפרת אמונים, ותקף: "נלחם נגד הטירוף הזה בכנסת, ברחובות ובבתי המשפט"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הגיב היום (שני) למהלך של הקואליציה, ליוזמת החקיקה לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים וכצפוי התנגד לכך.

בדבריו הוא מסר: "יש עתיד תעמוד כחומה בצורה ותלחם בניסיונות להפוך את ישראל למדינה מושחתת ולא דמוקרטית. נלחם נגד הטירוף הזה בכנסת, ברחובות ובבתי המשפט, ונעצור אותו.

זו לא רפורמה, זו הפיכה על-מלא שתהפוך את ישראל למדינת עולם שלישי כושלת ונחשלת. הקואליציה הכריזה מלחמה נגד ישראל הדמוקרטית והמתקדמת, ואנחנו נתגייס ונלחם כדי להגן עליה".