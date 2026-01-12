ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הגיב היום (שני) למהלך של הקואליציה, ליוזמת החקיקה לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים וכצפוי התנגד לכך.

בדבריו הוא מסר: "יש עתיד תעמוד כחומה בצורה ותלחם בניסיונות להפוך את ישראל למדינה מושחתת ולא דמוקרטית. נלחם נגד הטירוף הזה בכנסת, ברחובות ובבתי המשפט, ונעצור אותו.

זו לא רפורמה, זו הפיכה על-מלא שתהפוך את ישראל למדינת עולם שלישי כושלת ונחשלת. הקואליציה הכריזה מלחמה נגד ישראל הדמוקרטית והמתקדמת, ואנחנו נתגייס ונלחם כדי להגן עליה".