הזמרת הצעירה שיר זוארץ קמה הבוקר להפתעה לא נעימה: חשבון האינסטגרם שלה נחסם בפניה, אחרי שפעילים פרו-פלסטינים הצליחו לפרוץ אליו ולהעלות תוכן פוגעני

הלילה (בין ראשון לשני) נפרץ חשבון האינסטגרם של הזמרת והיוצרת שיר זוארץ, זמרת צעירה במוזיקה הישראלית. האקרים פרו-פלסטינים השתלטו זמנית על החשבון והעלו פוסט ובו תמונת דגל פלסטין לצד הכיתוב "שחררו את פלסטין" (Free Palestine).

הפוסט באוויר כבר שעות ארוכות, החל משלוש בלילה בערך. בינתיים, תגובות של עוקבים ישראלים מצטברות עליו, ודיונים סביב נושא פריצת החשבון מתפתחים בתגובות.

שיר זוארץ, בת 25, בתו של יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, מטפסת במדרגות המוזיקה הישראלית בדרכה להיות זמרת מוכרת. היא הוציאה ביולי 2025 את אלבום הבכורה שלה בשם "שיר", שכלל להיטים ויראליים כמו "אבא תציל אותי" שכבש את הטיקטוק.

זוארץ כותבת ומחברת חלק ניכר מהחומרים שלה, הופיעה ברידינג 3 בתל אביב, משתתפת בסדרות נוער ("קווסט") ומצטלמת בימים אלה לדוקו-ריאליטי משפחתי לצד אחותה התאומה וארוסה, שחקן הכדורגל ירדן שועה.

פריצות מסוג זה לחשבונות של ידוענים ישראלים, או ניסיונות פריצה, הפכו בשנים האחרונות לכלי בקרב פעילים פרו-פלסטינים ברשתות החברתיות. המטרה של המהלכים האלו היא להפיץ מסרים פוליטיים ובעיק לגרום למבוכה.

בשלב זה לא ידוע האם הפריצה נבעה מפריצת סיסמה פשוטה, פישינג או ניצול פרצת אבטחה רחבה יותר.

נכון לכתיבת שורות אלו, הפוסט הפוגעני טרם הוסר, והזמרת עוד לא הגיבה לאירוע.