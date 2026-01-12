לאחר שלוחם צה"ל נפצע אמש (ראשון) מירי מחבל חמאס בשכם, ולאחר מרדף של פחות מיממה לוחמי הנח"ל עצרו את זיד חראז המחבל שחשוד בירי יחד עם מחבלים נוספים.
מצה"ל נמסר: "בסיום מרדף ממוקד של צה״ל ושב״כ שארך פחות מיממה, כוחות מגדוד 50 של חטיבת הנח״ל עצרו הבוקר את החשוד כמחבל שירה לעבר כוחות צה״ל ופצע לוחם, במהלך פעילות מבצעית אתמול בעיר שכם שבחטיבת שומרון. החשוד, זיד חראז, הינו מחבל מארגון הטרור חמאס. איתורו ומעצרו המהיר התאפשרו באמצעות הכוונה מודיעינית והפעלת מגוון אמצעים של צה"ל ושב"כ במרחב.
"בנוסף, הכוחות עצרו חשודים נוספים שסייעו למחבל להימלט. החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב"כ. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות למען סיכול הטרור והגנה על ביטחון תושבי יהודה ושומרון".
