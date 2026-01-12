הזמן שישנתם: טקס גלובוס הזהב 2026 הכתיר את "קרב רודף קרב" כמנצח קולנועי ואת "התבגרות" כמלכת הטלוויזיה, עם זוכים מפתיעים ורגעים מרגשים – סיכום מלא של הזוכים וההפתעות

טקס פרסי גלובוס הזהב ה-83, שנערך הלילה בבוורלי הילטון בקליפורניה, הכתיר את סרט האקשן הקומי "קרב רודף קרב" של פול תומאס אנדרסון כמנצח הגדול בקולנוע עם ארבעה פסלונים, כולל לסרט הקומי הטוב ביותר.

בצד הטלוויזיוני, הסדרה "התבגרות" של נטפליקס גרפה ארבעה פרסים, בעוד "המנט" זכה בסרט הדרמה הטוב ביותר. האירוע, שהונחה על ידי ניקי גלייזר, כלל הפתעות כמו זכייתו של ואגנר מורה ("הסוכן החשאי") כשחקן הטוב ביותר בדרמה, על חשבון המתחרה הפלסטיני.

מנצחי הקולנוע: הפתעות והישגים

בקטגוריות הקולנועיות בלט "קרב רודף קרב" שקיבל פרסים לבימוי ולתסריט, שניהם הוענקו לאנדרסון. טיאנה טיילור זכתה כשחקנית המשנה הטובה ביותר על תפקידה בסרט, וכשהרימה את הפסלון התלוננה על משקלו: "הו, אלוהים, זה כבד", אמרה טיאנה טיילור הנרגשת.

סטלן סקושגורד קטף את פרס שחקן המשנה על "ערך סנטימנטלי" והתבדח: "לא חשבתי שאזכה כי חשבתי שאני זקן מדי", אמר בנאום הזכייה.

ג'סי באקלי ניצחה כשחקנית הראשית בדרמה על "המנט", סרט שמבוסס על סיפורו של ויליאם שייקספיר.

ואגנר מורה הפתיע כשחקן הראשי בדרמה על "הסוכן החשאי", שגם זכה כסרט הזר הטוב ביותר – על חשבון "קולה של הינד רג'אב", סרט טוניסאי על מות ילדה פלסטינית מירי צה"ל, שקיבל תשואות מהקהל למרות ההפסד.

טימותי שאלאמה זכה כשחקן בקומדיה על "מרטי סופרים" והודה לבת זוגו: "אני אוהב אותך כל כך", אמר לקיילי ג'נר. רוז ביירן ניצחה כשחקנית בקומדיה על "אם היו לי רגליים הייתי בועטת בך".

"חוטאים" של ראיין קוגלר זכה בפרס ההישג הקופתי עם 368 מיליון דולר, ולודוויג גורנסון קיבל את פרס הפסקול עליו. הוא גבר על "מרשעת: חלק 2" שהפסיד בכל חמש המועמדויות שלו.

"ציידות השדים של הקיי פופ" של נטפליקס זכה בפרס השיר המקורי הטוב ביותר על "Golden", את הפרס הגישו ג'ו קירי ("דברים מוזרים") והמוזיקאית צ'ארלי XCX.

שליטה טלוויזיונית: "התבגרות" מנצחת הכל

בטלוויזיה, "התבגרות" שלטה עם פרסים לסדרה המוגבלת, לשחקן סטיבן גרהאם, לשחקן משנה אוון קופר בן ה-16 ולשחקנית משנה ארין דוהרטי, שקיבלה את הפרס מכוכבי "Heated Rivalry" והתלהבה במיוחד. מישל וויליאמס זכתה כשחקנית בסדרה מוגבלת על "מתה לסקס", אך לא נכחה.

הסדרה "The Pitt" של HBO Max זכתה כסדרת דרמה הטובה ביותר, ונואה וויילי כשחקן ראשי.

ריי סיהורן ניצחה כשחקנית ראשית על "פלוריבוס" והודתה: "וינס גיליגן, תודה שהאמנת בי וכתבת לי תפקיד של פעם בחיים", אמרה סיהורן ליוצר הסדרה.

"הסטודיו" זכתה כסדרת קומדיה, וסת' רוגן כשחקן ראשי. ג'ין סמארט קטפה את פרס השחקנית בקומדיה על "האקס" והתבדחה: "מה אני יכולה להגיד? אני חמדנית", אמרה סמארט על הבמה. הסיבה לבדיחה היא שזהו עבורה פרס גלובוס זהב שלישי על תפקידה בסדרה, וכן גם ארבע זכיות בפרס האמי.

בקטגוריות חדשות, איימי פולר זכתה בפודקאסט הטוב ביותר על "Good Hang" והתבדחה: "בדיוק כך דמיינתי את זה", אמרה פולר כשקיבלה את הפרס מסנופ דוג, שהודה על הבמה: "אני מסטול לגמרי".

ריקי ג'רווייס זכה בהופעת סטנד-אפ על "תמותה", ווונדה סייקס קיבלה בשמו והתבדחה: "ריקי רוצה להודות לאלוהים ולקהילת הטרנס", אמרה סייקס.

"הלוטוס הלבן" יצאה ללא פרסים למרות שש מועמדויות.

בלי הצהרות פוליטיות

הטקס עבר ללא הצהרות פוליטיות כבדות, אך סלבריטאים כמו מארק רופאלו לבשו סיכות "Be Good" במחאה נגד מדיניות ההגירה האמריקנית, בעקבות תקרית קטלנית במיניאפוליס. נחמד שישראל לא על המוקד לשם שינוי.

גלייזר פתחה את הערב: "ברוכים הבאים לטקס פרסי גלובוס הזהב, ללא ספק הדבר הכי חשוב שקורה בעולם כרגע", אמרה בהומור המנחה במונולוג הפתיחה.

פרסי הוקרה הוענקו להלן מירן בקולנוע ולשרה ג'סיקה פארקר בטלוויזיה. נטפליקס הובילה עם שבעה פרסים.