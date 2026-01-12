"ערי הטילים" של משטר האייתוללות נכנסו לפעולה. מדובר על בסיסיים צבאיים גדולים, קבורים עמוק מתחת לאדמה ומכילים טילים רבים שיכולים להגיע גם לישראל

גורם איראני בכיר אמר לטלגרף הבריטי בסוף השבוע שבסגרת המוכנות "חסרת התקדים" של איראן בעת הנוכחית, הופעלו גם "ערי הטילים" של משטר האייתוללות. מדובר באחד הפרויקטים האסטרטגיים של טהראן, שפותח במשך יותר מעשור, ונועד לאפשר לאיראן להגן על מערך הטילים שלה מפני ישראל.

על פי הדיווח הבוקר (שני) בחדשות 12, אותן "ערים", או בסיסיים צבאיים גדולים, קבורים עמוק מתחת לאדמה ומכילים טילים רבים שיכולים להגיע גם לישראל. משמרות המהפכה של איראן חשפו בשנה החולפת לפחות 4 "ערי טילים" תת-קרקעיות, ולפי ההערכות, שנתמכות על ידי אמירות פומביות של בכירים איראניים – יש ערים רבות נוספות, שחלקן נמצאות במערב איראן כך שיוכלו לשגר לעבר ישראל.

ערי הטילים התת-קרקעיות, שנשמרו שלמות במכוון במהלך המלחמה הקודמת, נמצאות כולן בכוננות גבוהה. הפעם זה יהיה שונה מאוד", אמר הבכיר האיראני לטלגרף, והבהיר: "המנהיג הורה למשמרות המהפכה להישאר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר".

לפי ההערכות, לפני המלחמה החזיקה איראן כ-2,000 טילים בליסטיים, וכיום נותרו בידיה כ-1,500. רכיב קריטי נוסף הוא המשגרים – לפני המלחמה היו בידי איראן 500 משגרים, וכמחציתם נפגעו בתקיפות הישראליות.