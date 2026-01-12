משרד הבריאות עדכן על כלבה נגועה בכלבת שאותרה בחשמונאים ונראתה גם בישובים גני מודיעין ומודיעין עילית. ארבעה אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת טיפול מונע

חשש להתפרצות כלבת: משרד הבריאות עדכן היום (שני) על כלבה נגועה בכלבת שאותרה בישוב חשמונאים, ונראתה גם בישובים גני מודיעין ומודיעין עילית שבמועצת בנימין. ארבעה אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

לפי הודעת המשרד, מדובר בכלבה גדולה בצבע לבן-בז', כשההודעה על הכלבה הנגועה התקבלה אתמול, ה-11 בינואר 2026. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 28.12.2025 ועד 10.01.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות רמלה, טלפון 08-9181202 או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נאמר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

בנוסף, המשרד קרא להדגיש את ההנחיות הבאות:

* הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

* בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

* להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

"משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת" נמסר.