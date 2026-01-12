הפרשן הפוליטי של חדשות 13, רביב דרוקר, טען כי השב"כ החמיץ נקודות קריטיות בפרשת הבילד – ואף התחמק מרצונו של פלדשטיין לחשוף מי הזהיר אותו בנוגע לחקירה.
"השב"כ כידוע עצר את אלי פלדשטיין לימים ארוכים, חקר אותו, מנע מפגש עם עורך דין ועדיין החמיץ את שתי הדרמות הכי גדולות בסיפור שלו", אמר דרוקר.
לטענתו ההחמצה הראשונה נוגעת לזהות הבכיר שהזהיר את פלדשטיין: "הוא סיפר שהיה מי שהזהיר אותו שמתקיימת חקירה רגישה נגדו אבל לא הסכים לומר לשב"כ מי. דווקא אצל עומרי אסנהיים בראיון הוא חשף שמדובר בראש הסגל צחי ברוורמן".
"שנית", הוסיף דרוקר, "השב"כ בכל חקירותיו של פלדשטיין לא עלה על סיפור קטאר-גייט כשגיבור הפרשה אצלם מתחת ליד. אין פה איזה קונספירציה, זה מה שקורה כנראה כשאתה לא יכול להפעיל בחקירה 'אמצעים מיוחדים' כמו שמופעלים על נחקרים פלסטינים".
אך כאן טען פלדשטיין כי הדבר הבא הוא המדהים ביותר: "פלדשטיין סיפר באותו ראיון שכבר עמד להישבר ולספר מי אישור לו להדליף את המסמך הסודי לבילד, החוקר מהשב"כ היה אמור לרשום את הודאתו בבוקר אבל אז נעלם, ואחרי כמה ימים העבירו אותו למשטרה. למה? למה השב"כ ברח מגביית הודאתו של פלדשטיין?"
לטענתו, זו הסיבה: "בשב"כ הבינו שההודאה עומדת להוביל אותם עד לראש הממשלה, והשב"כ פשוט לא רצה להיכנס לפינה הקשה הזאת בה נתניהו יוחשד בכך שחשף את המקור הכי חשוב שלנו בעזה – לא במקרה עד היום לא גבו ממנו עדות בנושא הזה".
א
דרוקר הגיס החמישי הסית לשפיכות דמים!! דרוקר אמר בשידור חי, ציטוט: "צריך להישפך הרבה מאוד דם עד שיהיה בכלל דרך להגיע למשהו פה"!!10:39 12.01.2026
א
דרוקר ה ר ק ו ב גם אמר על ה"שוחד" שהשופטים ב י ט ל ו במשפט ה ת פ ו ר של נתניהו, ציטוט:"הר ראיות עצום וכמעט בלתי נגמר"!!המשך 10:38 12.01.2026
א
ד ר ו ק ר ה ר ק ו ב! פלדשטיין" לא נשבר" בחקירת השב"כ, אבל כן " נשבר" בראיון בתקשורת השמאל??? כשפלדשטיין שוב ש י ק ר כש" נזכר" בראיון בברוורמן אחרי שנה???המשך 10:37 12.01.2026
דרוקר אוכל נבלות
גירדו את האיש הזה מתחתית של חבית שהכילה ג'וקים מרקיבים. זה האיש !10:58 12.01.2026
יועמ"שיט
רביב דרוקר הוא ממש ממש לא "פרשן פוליטי". כל מילה שהוא מוציא מהפה במסווה של פרשנות מקורה בהכנה ותדרוך של קפלן כיצד לבנות נרטיב. האיש שקרן מוכח, נוכל , מלשן,...
רביב דרוקר הוא ממש ממש לא "פרשן פוליטי". כל מילה שהוא מוציא מהפה במסווה של פרשנות מקורה בהכנה ותדרוך של קפלן כיצד לבנות נרטיב. האיש שקרן מוכח, נוכל , מלשן, חתרן עבריין שמפיץ דיבה.המשך 10:56 12.01.2026
שירי מנתניה
קטאריהו זה ראש הממשלה שלנו.11:15 12.01.2026
