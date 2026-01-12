הפרשן הפוליטי רביב דרוקר, חשף כי השב"כ נמנע מגביית עדות בפרשת קטארגייט בעניין המקור שהזהיר את אלי פלדשטיין בנוגע לחקירה. זו הסיבה לטענתו

הפרשן הפוליטי של חדשות 13, רביב דרוקר, טען כי השב"כ החמיץ נקודות קריטיות בפרשת הבילד – ואף התחמק מרצונו של פלדשטיין לחשוף מי הזהיר אותו בנוגע לחקירה.

"השב"כ כידוע עצר את אלי פלדשטיין לימים ארוכים, חקר אותו, מנע מפגש עם עורך דין ועדיין החמיץ את שתי הדרמות הכי גדולות בסיפור שלו", אמר דרוקר.

לטענתו ההחמצה הראשונה נוגעת לזהות הבכיר שהזהיר את פלדשטיין: "הוא סיפר שהיה מי שהזהיר אותו שמתקיימת חקירה רגישה נגדו אבל לא הסכים לומר לשב"כ מי. דווקא אצל עומרי אסנהיים בראיון הוא חשף שמדובר בראש הסגל צחי ברוורמן".

"שנית", הוסיף דרוקר, "השב"כ בכל חקירותיו של פלדשטיין לא עלה על סיפור קטאר-גייט כשגיבור הפרשה אצלם מתחת ליד. אין פה איזה קונספירציה, זה מה שקורה כנראה כשאתה לא יכול להפעיל בחקירה 'אמצעים מיוחדים' כמו שמופעלים על נחקרים פלסטינים".

עוד באותו נושא אלי פלדשטיין הטיח בברוורמן: "אתה יודע את האמת!" 20:59 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

אך כאן טען פלדשטיין כי הדבר הבא הוא המדהים ביותר: "פלדשטיין סיפר באותו ראיון שכבר עמד להישבר ולספר מי אישור לו להדליף את המסמך הסודי לבילד, החוקר מהשב"כ היה אמור לרשום את הודאתו בבוקר אבל אז נעלם, ואחרי כמה ימים העבירו אותו למשטרה. למה? למה השב"כ ברח מגביית הודאתו של פלדשטיין?"

לטענתו, זו הסיבה: "בשב"כ הבינו שההודאה עומדת להוביל אותם עד לראש הממשלה, והשב"כ פשוט לא רצה להיכנס לפינה הקשה הזאת בה נתניהו יוחשד בכך שחשף את המקור הכי חשוב שלנו בעזה – לא במקרה עד היום לא גבו ממנו עדות בנושא הזה".