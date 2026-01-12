עורך הדין גיא בוסי, התייחס להשוואות בין חקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, לחקירת ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן וטען: "המטרה היא להשתיק הכל"

עו"ד גיא בוסי התראיין היום (שני) ברדיו 103 בנוגע לפרשת הפצ"רית טאמר: "הדיפ סטייט במיטבו. יום אחד של חקירות של ברוורמן ואנחנו מקבלים אין סוף הדלפות.

לעומת זאת, בחקירת הפצ"רית דממה מוחלטת, זה קורה מהסיבה הפשוטה שהם רוצים להפוך את הפצ"רית לרות דוד. הטלפון האמיתי של הפצ"רית מכיל מרגליות ואבני חן של קשרים מושחתים וניגודי עניינים אבל המטרה היא להשתיק הכל".

נזכיר כי כבר אחרי שהמשטרה הודיעה על סיום חקירת הפצ"רית, המפכ"ל התערב ודרש השלמות חקירה.