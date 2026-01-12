עו"ד גיא בוסי התראיין היום (שני) ברדיו 103 בנוגע לפרשת הפצ"רית טאמר: "הדיפ סטייט במיטבו. יום אחד של חקירות של ברוורמן ואנחנו מקבלים אין סוף הדלפות.
לעומת זאת, בחקירת הפצ"רית דממה מוחלטת, זה קורה מהסיבה הפשוטה שהם רוצים להפוך את הפצ"רית לרות דוד. הטלפון האמיתי של הפצ"רית מכיל מרגליות ואבני חן של קשרים מושחתים וניגודי עניינים אבל המטרה היא להשתיק הכל".
נזכיר כי כבר אחרי שהמשטרה הודיעה על סיום חקירת הפצ"רית, המפכ"ל התערב ודרש השלמות חקירה.
התנאים המגבילים על ברוורמן ללא כל ראיות - זה בדיוק מה שהפרקליטות, היועמשית והמשטרה רוצים - לח ס ל כל מינוי של נתניהו...
התנאים המגבילים על ברוורמן ללא כל ראיות - זה בדיוק מה שהפרקליטות, היועמשית והמשטרה רוצים - לח ס ל כל מינוי של נתניהו וכל אחד שעובד איתו!!וזה בדיוק מה שצריך לעשות למערכת המשפט!!וזאת על סמך ש ק רי ו של פלדשטיין ש"נזכר" אחרי שנה, בראיון עם תקשורת השמאל בברוורמן, כשבחקירת השב"כ "שכח"..המשך 10:26 12.01.2026
דמוקרט
צריך לפרק את מח"ש הפרקליטות 433 ולבנות את הכל מחדש10:54 12.01.2026
