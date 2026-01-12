כלי התקשורת הפלסטינים, וכן רשת "א-שרק" הסעודית, דיווחו כעת (שני) כי יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן הובהל כעת לבית החולים ברמאללה. עם זאת, בסוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "ופא" נטען כי אבו מאזן מבצע בדיקות רפואיות שגרתיות בבית החולים.
כזכור, באוקטובר האחרון אבו מאזן פרסם צהרה חוקתית, אשר קובעת כי סגן ראש הרשות יתפוס את מקומו של היו"ר "אם התפקיד יתפנה והמשרה תיוותר בלתי מאויישת". כיום, סגנו של אבו מאזן בן ה-90 הוא חוסיין א-שייח'.
על פי ההצהרה, במקרה של "מחסור במקום נשיא הרשות", א-שייח יקבל את סמכויותיו למשך 3 חודשים, במהלכם יתקיימו בחירות ישירות ליו"ר חדש. עוד הוחלט כי "אם הבחירות לא יתקיימו בפרק הזמן הזה בשל כוח עליון, ניתן יהיה להאריך את התקופה רק פעם אחת בהחלטת המועצה המרכזית הפלסטינית".
מדובר בשינוי דרמטי בהנהגה הפלסטינית, אחרי שבשנה שעברה אבו מאזן בחר ביו"ר המועצה הלאומית הפלסטינית, רווחי פתוח, כמחליפו "במידת הצורך" – ולאחר מכן שינה את דעתו ומינה למעשה את א-שייח' כיורשו. גורמים פלסטינים אמרו בדיווחים לתקשורת המקומית כי השינוי מגיע "לפי בקשה אמריקנית".
רוית בר
העיקר שלא פינו אותו לבית חולים שלנו10:12 12.01.2026
מוני
אתפלל לשלומו…. אה סליחה למותו10:07 12.01.2026
מטריקס
שימות הכלב11:08 12.01.2026
