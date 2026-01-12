ראש הממשלה בנימין נתניהו, קיבל היום (שני) מעטפה סודית במהלך עדותו במשפט, וביקש לסיים את העדות ב-13:30. השופטים קיבלו את הבקשה.

העיתונאי אבי מוסקוב התייחס לכך וכתב: "‏משפט נתניהו הוא מתנה מודיעינית לאויב: כל אויבי ישראל יודעים כעת שיש משהו היום בשעה 13:30 ולכן עדות נתניהו קוצרה. ביזיון וסכנה לביטחון המדינה".