ראש הממשלה בנימין נתניהו, קיבל היום (שני) מעטפה סודית במהלך עדותו במשפט, וביקש לסיים את העדות ב-13:30. השופטים קיבלו את הבקשה.
העיתונאי אבי מוסקוב התייחס לכך וכתב: "משפט נתניהו הוא מתנה מודיעינית לאויב: כל אויבי ישראל יודעים כעת שיש משהו היום בשעה 13:30 ולכן עדות נתניהו קוצרה. ביזיון וסכנה לביטחון המדינה".
המשפט שה ת ר ס ק עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו, אבל מ א ל צ י ם את נתניהו להעיד במשפט 3 פעמים בשבוע, בניגוד לכל אזרח...
המשפט שה ת ר ס ק עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו, אבל מ א ל צ י ם את נתניהו להעיד במשפט 3 פעמים בשבוע, בניגוד לכל אזרח במדינה!משפט שהגיע לבאגס באני ולכלבה קאיה, כשנתניהו מנהל מלחמה קיומית בשבע חזיתות, ועכשיו במערכה נוספת מול איראן!!המשך 10:24 12.01.2026
המשפט התפור שכצפוי התרסק עם ה"שוחד" - תיק 4000 שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו!חבקין, מבכירי חוקרי המשטרה במשפט התפור שבו ה"שוחד" בוטל, העיד שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים!גם החוקר רון...
המשפט התפור שכצפוי התרסק עם ה"שוחד" - תיק 4000 שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו!חבקין, מבכירי חוקרי המשטרה במשפט התפור שבו ה"שוחד" בוטל, העיד שהמשטרה ביצעה עבירות פליליות בכל התיקים!גם החוקר רון סולומון אמר שהונחה ע"י הפרקליטות למחוק סעיפים מדו"ח שלו ,לפיו נתניהו לא קיבל היענות חריגה!המשך 10:23 12.01.2026
