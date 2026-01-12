שר הביטחון ישראל כ"ץ גינה את תקיפת חיילי חטיבת החשמונאים: "פגיעה בכוחות הביטחון ובחיילי צה"ל היא קו אדום מוחלט – ולא נשלים עם אלימות מכל סוג. למתפרעים הללו יש הרבה מה ללמוד מלוחמי ומפקדי חטיבת החשמונאים"

שר הביטחון ישראל כ"ץ גינה כעת (שני) את תקיפת חיילי חטיבת החשמונאים אמש בכנס בבני ברק, בו נפצעו 3 חיילים. בדבריו הבהיר כי לא יקבל אלימות כלפי כוחות הביטחון.

"אני מגנה בכל תוקף את המעשים האלימים של הקומץ הקיצוני שהתפרץ לכנס של חטיבת החשמונאים" אמר כ"ץ. "פגיעה בכוחות הביטחון ובחיילי צה"ל היא קו אדום מוחלט – ולא נשלים עם אלימות מכל סוג".

לדבריו, "למתפרעים הללו יש הרבה מה ללמוד מלוחמי ומפקדי חטיבת החשמונאים – שמייצגים שילוב ערכי של לימוד תורה, תרומה למדינה ודרך ארץ. חטיבת החשמונאים ויחידות נוספות המשלבות מתגייסים חרדים ימשיכו לגדול ולהתחזק – ואף קומץ אלים לא יעצור את זה".

כאמור, הלילה דווח כי מפגינים פרצו לכנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים בבני בריק, במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה, וכוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר.

בצה"ל אמרו כי הם "מגנים מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה". בהמשך דווח כי שלושה חיילים פונו לבדיקות במיון בבית החולים.