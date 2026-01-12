הפרשן הפוליטי עמית סגל, תוקף בחריפות את ראש אמ"ן לשעבר עמוס מלכה: "עם ראיית מציאות כזו אין פלא שכיהן כראש אמ"ן"

ראש אמ"ן לשעבר עמוס מלכה, תקף את הפרשן הפוליטי עמית סגל. בדבריו הוא אמר: "זה מה שכותב עמית סגל אתמול: ״ישמור האל על המפגינים האמיצים שיוצאים לרחובות. לדעתי, טראמפ יעזור להם בקרוב מאוד."

זה אותו עמית סגל שכל אימת ש-10 מפגינים נגד הממשלה חוסמים כביש לכמה דקות יוצא נגדם ב 100 קמ״ש, זה אותו עמית סגל שמתעלם באופן עקבי מלתקוף את החרדים החוסמים צירי תנועה ראשיים פעם אחר פעם, כנראה שמותר לחסום כבישים אם זו לא מחאה נגד ממשלת נתניהו!?

זה אותו עמית סגל שתוקף בקנאות את הפסקת ההתנדבות ב 2023 אבל מתעלם בכוונה מסרבני גיוס בחסות שרי ממשלה, חברי כנסת, רבנים ראשיים וראש ממשלה, זה גם אותו עמית סגל שאמר בליל גלנט מרס 2023 ״חלילה אם תתממשנה אזהרות גלנט נתניהו לא יוכל לומר לא ידעתי״. אך מאז ולמרות ה 7/10 לא הדהד את האמירה הזאת בתקשורת הישראלית".

עוד באותו נושא עמית סגל: אביחי מנדלבליט שנעלם – סופסוף שובר שתיקה

עמית סגל לא שתק והגיב לו: "‏ברו חושב שהוא דיסידנט מתנגד משטר שכרגע חמק מאש השוטרים ברחובות. ‏עם ראיית מציאות כזו אין פלא שכיהן כראש אמ"ן".