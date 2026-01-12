עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, מתייחס לבקשתו של צחי ברוורמן לבטל את תנאי השחרור שלו, ואומר כי הוא צודק: "לא קל לי לומר את זה"

עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, מתייחס לבקשתו של צחי ברוורמן לבטל את תנאי השחרור שלו, ואומר כי הוא צודק וכי התנאים לשחרור שהושתו עליו לא הוגנים.

אברהם כתב: "אני לא מאוהדיו של צחי ברוורמן ואפילו נמצא בסוג של ריב מתמשך איתו, לכן קל לי לומר את הדבר הבא – הוא צודק. תנאי השחרור שלו מוגזמים".

כאמור, צחי ברוורמן מבקש הבוקר (שני) מבית המשפט, לבטל את תנאי השחרור בערובה שלו ומגדיר אותם "קיצוניים, חריגים ובלי מידתיים בעליל".

כזכור אמש (ראשון) בית המשפט שחרר את ברוורמן לביתו לאחר חקירה באזהרה בעניין פרשת ה'בילד', והטיל עליו תנאים מגבילים, כמו איסור יציאה מהארץ ואיסור יצירת קשר עם לשכת נתניהו.

על ברוורמן נאסר על כל יצירת קשר "עם המעורבים בפרשה", בנוסף לכך, הוטל על ברוורמן איסור יציאה מארץ ב-30 הימים הקרובים. מעבר להגבלות אלה, נאסר על ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, ליצור או להיות בקשר עם לשכת נתניהו לפחות ל-15 הימים הקרובים.

מדובר בהגבלות מרחיקות לכת, בעלות השלכות מדיניות לא פשוטות, כאשר מינויו של ברוורמן לשגריר ישראל באנגליה כבר אושר, על ידי ממשלת ישראל והממשלה הבריטית. ובנוסף. נאסר על ברוורמן להיות בכל קשר עם ראש הממשלה נתניהו או סביבתו לשבועות הקרובים.

בנוסף לברוורמן, גם יועץ התקשורת בלשכת ראש הממשלה, עומר מנצור, הורחק מהלשכה ל-15 ימים ונאסר עליו לצאת מהארץ ל-30 יום.