הכאוס באופוזיציה מתרחב. חילופי האשמות הבוקר (שני) בין יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן ליו"ר כחול לבן בני גנץ: "אתה המתנה הגדולה ביותר שנתניהו יכל לבקש"

גולן הגיב לפרסום בחדשות 12 לפיו גנץ מוכן לשבת עם נתניהו במידה ולא תהיה הכרעה ותקף: "אני מאמין ומקווה שאין במחנה השינוי אף לא אחד שאיבד את הדעת ומוכן לשבת עם נתניהו שוב. ״הדמוקרטים״ גדולים וחזקים זו תעודת הביטוח שזה לא יקרה".

גנץ הגיב לו: "יאיר, אתה המתנה הגדולה ביותר שנתניהו יכל לבקש. אני אגיד לך מה זה איבוד דעת: איבוד הדעת זה לשבת ביציע ולתת לקיצוניים כמו בן גביר לשרוף את המדינה היקרה שלנו. איבוד הדעת זה להכניס למפלגה שהקימה את המדינה אנשים קיצוניים שתומכים בסרבנות. אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את נתניהו – ונדאג שהקיצוניים יחזרו לשוליים".