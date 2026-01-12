שר החוץ עבאס עראקצ'י התייחס לגל מחאות הענק בארצו והאשים את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "הצהרותיו היו התערבות בעניינינו הפנימיים, והובילו להידרדרות ההפגנות לאלימות"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, התייחס הבוקר (שני) לגל מחאות הענק בארצו, כשבדבריו האשים את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעידוד ההפגנות והפיכתן לאלימות.

"מחאות הסוחרים שהחלו ב-28 בדצמבר היו שקטות ולגיטימיות, בהתאם לחוקה. רק בשלב הבא ההפגנות גלשו לאלימות. מה שמתרחש עכשיו אינן הפגנות, אלא מלחמת טרור נגד המדינה" טען עראקצ'י בראיון לתקשורת המקומית. "הצהרותיו של טראמפ לגבי המחאות היו התערבות בעניינינו הפנימיים, והובילו להידרדרות ההפגנות לאלימות. ראינו חדירה של קבוצות טרור חמושות לשורות המפגינים כדי להסיט את המחאות ממסלולן המקורי".

השר האיראני הוסיף וטען כי "גורמי טרור תקפו בנייני ממשלה, מפקדות משטרה וחנויות, אבל המצב כעת תחת שליטה מלאה. יש לנו הקלטות של הודעות שמע שקיבלו טרוריסטים שהורו להם לירות באזרחים ובכוחות הביטחון, וכן תמונות שמוכחיחות שחולקו כלי נשק בין המפגינים במהלך המחאות".

בסיכום דבריו עראקצ'י התייחס להסלמת המחאה בימים האחרונים, כשטען כי "הישות הציונית נושאת באחריות ישירה לכך, וגם ארה"ב בהתבטאויות שלהם שקידמו אלימות. איראן תנקם בכל מי שידיו הוכתמו בדמם של בני העם האיראני".