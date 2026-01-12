ראש לשכת בנימין נתניהו צחי ברוורמן, מבקש הבוקר לבטל את התנאים המגבילים שהוטלו עליו ומגדיר אותם: ""קיצוניים, חריגים ובלי מידתיים בעליל"

צחי ברוורמן מבקש הבוקר (שני) מבית המשפט, לבטל את תנאי השחרור בערובה שלו ומגדיר אותם "קיצוניים, חריגים ובלי מידתיים בעליל".

כזכור אמש (ראשון) בית המשפט שחרר את ברוורמן לביתו לאחר חקירה באזהרה בעניין פרשת ה'בילד', והטיל עליו תנאים מגבילים, כמו איסור יציאה מהארץ ואיסור יצירת קשר על לשכת נתניהו.

כאמור, על ברוורמן נאסר על כל יצירת קשר "עם המעורבים בפרשה", בנוסף לכך, הוטל על ברוורמן איסור יציאה מארץ ב-30 הימים הקרובים. מעבר להגבלות אלה, נאסר על ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, ליצור או להיות בקשר עם לשכת נתניהו לפחות ל-15 הימים הקרובים.

עוד באותו נושא אלי פלדשטיין הטיח בברוורמן: "אתה יודע את האמת!" 20:59 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מדובר בהגבלות מרחיקות לכת, בעלות השלכות מדיניות לא פשוטות, כאשר מינויו של ברוורמן לשגריר ישראל באנגליה כבר אושר, על ידי ממשלת ישראל והממשלה הבריטית. ובנוסף. נאסר על ברוורמן להיות בכל קשר עם ראש הממשלה נתניהו או סביבתו לשבועות הקרובים.

בנוסף לברוורמן, גם יועץ התקשורת בלשכת ראש הממשלה, עומר מנצור, הורחק מהלשכה ל-15 ימים ונאסר עליו לצאת מהארץ ל-30 יום.