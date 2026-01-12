בזמן שבישראל עוסקים במגעים מדיניים, הנתונים מהשטח ברצועת עזה מציירים תמונה מדאיגה של התעצמות מחודשת של חמאס ופרצות אבטחה בקווי ההגנה של צה"ל. על פי דיווחו של עיתונאי ynet, יואב זיתון, נראה כי חמאס לא רק מתאושש, אלא נערך באופן אקטיבי לשלב הבא של הלחימה.
ייצור רקטות ואיסוף מודיעין מתחת לאף
על פי הדיווח, למרות הלחץ הצבאי, חמאס חזר לייצר רקטות בסדנאות ייצור בתוך הרצועה. בצה"ל אמנם תוקפים חלק מהסדנאות, אך נראה כי מדובר בתקיפות מוגבלות שנעשות בעיקר בתגובה להפרות, ולא כיוזמה להשמדת תשתית הייצור כולה.
במקביל, חמאס מפעיל מערך איסוף מודיעין יומיומי, במסגרתו מחבלים נשלחים לעבר מוצבי צה"ל כדי ללמוד את התנהגות הכוחות. בשבוע שעבר זוהה מחבל כזה רק כשהיה במרחק של 150 מטרים בלבד ממגנן צבאי בפאתי העיר עזה. הצבא מעריך כי התצפיות הללו והשימוש בתלי ההריסות כנתיבי חדירה הם חלק מהכנה למתקפות ופשיטות עתידיות שמתכנן ארגון הטרור.
בלבול מסוכן: פועלים מהפזורה בתוך המוצבים
אחת התופעות מעוררות הדאגה עמוקה בקרב הקצינים בשטח היא העסקתם של עשרות פועלים ערבים, בהם בדואים מהפזורה, לצורך הקמת תשתיות ומוצבים עבור צה"ל. מפקדי גזרות מתריעים כי מדובר בסיכון ביטחוני של ממש: "הם נחשפים לנתונים מבצעיים רגישים ולחלקם יש קרובים בעזה", מתאר אחד המפקדים. "רוצים לחסוך בכוח עבודה במקום לחייל את המשימות הללו. זה לא עניין של גזענות, אלא בלבול מסוכן שכבר גבה חיים".
מירוץ נגד הזמן מתחת לאדמה
גם מתחת לפני השטח, הסכנה רחוקה מלהסתיים. בצה"ל מודים כי לחמאס יש עדיין קילומטרים של מנהרות שטרם התגלו, חלקן עוברות מתחת למוצבי צה"ל בתוך "הקו הצהוב" – האיזור ממנו ישראל אמורה לסגת בשלב ב' של ההסכם.
רק לאחרונה התגלו שתי מנהרות ענק כאלו, והצבא פועל סביב השעון כדי לאתר ולהרוס כמה שיותר תשתיות לפני הנסיגה הצפויה. "ייקח עוד שנים לגלות ולהרוס את כל המנהרות בצד שלנו", אומרים גורמים צבאיים.
הברחות רחפנים ומשאיות אספקה
בנוסף לייצור העצמי, חמאס משכלל את דרכי ההצטיידות שלו. הארגון משתמש על פי החשד ברחפנים להברחות מסיני ומישראל, ונעזר בשיטות הסלקה מתוחכמות בתוך כ-800 משאיות האספקה שנכנסות לרצועה מדי יום ביומו.
