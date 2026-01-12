ארגון הטרור חמאס החליט לדחות את הבחירות ברצועת עזה. לטענת הארגון הסיבה לכך נעוצה בשינויים פוליטיים ודיונים סביב המשא ומתן בקהיר

מקורות בהנהגת חמאס בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי, דיווחו הבוקר (שני) כי הארגון החליט לדחות את הבחירות לראש הלשכה המדינית שתוכננו להתקיים בעשרת הימים הראשונים של ינואר. לדבריהם, "לא נקבע תאריך חדש, אך הבחירות עלולות להתקיים בכל רגע".

אחד המקורות טען כי הדחייה נובעת מ"המצב הביטחוני והפוליטי, והעיסוק הנוכחי של הארגון במשא ומתן לשלב השני של הפסקת האש, בצל המאמצים המואצים של המתווכות וארה"ב".

עוד באותו נושא אריאל כהנא: "לא יודע באיזה עולם שקמה ברסלר חיה" 19:59 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

מקורות אחרים ציינו כי "יש סיבות נוספות, כולל חילוקי דעות בנוגע להסדרים פנימיים בתוך הארגון ברצועת עזה, שהתגברו בימים האחרונים ונמצאים כעת בטיפול".