משטרת המחוז הדרומי משלימה את היערכותה לקראת מערכת חורפית משמעותית שצפויה להיכנס היום (שני, 12.1.26) ולהימשך עד מחר. על פי תחזיות השירות המטאורולוגי, צפויים ברחבי המחוז גשמים עזים המלווים ברוחות חזקות, שצפויות להתגבר במהלך הלילה וביום שלישי.
חשש משיטפונות וחסימות צירים
במשטרה מזהירים מפני שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, ביניהם הנחלים ערוגות, צאלים ורחף, וכן בנחלים שקמה ולכיש. שיטפונות אלו עלולים להוביל לחסימות צירים משמעותיות ושיבושים בתנועה.
בהתאם להתפתחות מזג האוויר, צפויות חסימות יזומות בכבישים הבאים:
- כביש 90: מצומת דרגות ועד אזור מלונות ים המלח.
- כביש 234: גשר צאלים.
- כביש 232: באזור בית שקמה, סמוך לנחל שקמה.
הצפות עירוניות וסכנת קריסת תשתיות
מלבד סכנת השיטפונות בטבע, קיים צפי להצפות עירוניות בערים אשדוד, אשקלון וקריית גת. המשטרה מתריעה גם מפני חשש משמעותי לקריסת עצים, עמודי חשמל ותאורה, שמהווים סכנה ממשית להולכי הרגל ולמשתמשי הדרך.
המשטרה בשטח: "שמירה על חיי אדם"
שוטרי המחוז הדרומי, בשילוב משטרת התנועה הארצית, יחידות חילוץ, לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות כוננות, כבר פרוסים במוקדים המרכזיים וערוכים למתן מענה מהיר. המשטרה קוראת לציבור לתכנן את הנסיעות מראש, להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהגעה לאזורי סיכון.
לעדכונים שוטפים ניתן לפנות למוקד המידע של המשטרה במספר 110, ובכל מקרה חירום יש להתקשר מיד למוקד 100.
