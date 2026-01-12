09:28

המומחית טוענת: זה כבר לא שאלה של אם - אלא של מתי

09:26

כאוס באופוזיציה: "אתה המתנה הגדולה ביותר של נתניהו"

09:21

שר החוץ האיראני: "ההצהרות של טראמפ הפכו את ההפגנות לאלימות"

09:08

צחי ברוורמן מבקש להסיר את התנאים המגבילים עליו

09:05

מרגש: רומי גונן ואמילי דמארי מגשימות חלום

09:02

דיווח: חמאס נערך לפשיטה על הקו הצהוב

08:50

בעקבות איראן? חמאס בצעד חריג בעזה

08:50

משטרת ישראל בהודעה לציבור: "סכנה ממשית"

08:48

אביחי מנדלבליט חושף: "אני מוטרד מזה מאוד"

08:40

עופר וינטר: "זו פגיעה קשה בציבור הערבי"

08:28

דיווח דרמטי: כך תיראה התקיפה של איראן על ישראל

08:27

פרשנות: לבנון תצטרך לחכות

08:26

הסקר שנפתלי בנט הציג לראשי האופוזיציה

07:58

אייזנקוט מצטרף: "למצות את הדין עם תוקפי חיילי חשמונאים"

07:42

הלך לעולמו גבי ברקאי מוביל המאבק בהרס העתיקות בהר הבית

07:25

מדאיג: אבדיה נפצע וירד לחדר ההלבשה | לילה גדול לדני וולף

07:08

טראמפ מפתיע: "אולי נקבע פגישה עם איראן"

06:54

במהלך הלילה: הרוג ופצוע קשה בתאונת דרכים קטלנית בשומרון

00:21

ליברמן קורא להרוס בתים של חרדים שתקפו חיילים

00:11

יאיר גולן רותח: "הופץ פייק מתועב על הבן שלי"

