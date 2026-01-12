היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, הזהיר היום (שני) ברדיו 103fm מפני הצעדים האחרונים של הממשלה נגד הרשות השופטת.
בדבריו הוא אמר: "אני מוטרד מהמצב העגום שאנחנו נמצאים בו. שכחנו מה היה לפני שנתיים וקצת. תקופה מאוד מסוכנת. זה ניסיון לבטל את הרשויות. יש פה ניסיון לבטל את הרשות השופטת וצריך להבין את המשמעות של זה".
עוד הוא המשיך: "הרשות המחוקקת מאוד חלשה, הרשות המבצעת מאוד חזקה ומה שמגביל אותם זו הרשות השופטת. הרשות המבצעת עכשיו רוצה לבטל את הרשות השופטת וזו דיקטטורה ולא דמוקרטיה".
"צריך כבוד הדדי בין הרשויות. בסוף יש לנו מדינה שהיא תחת איום ביטחוני קשה ביותר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המלחמות הפנימיות האלה ולשנות דברים מאוד יסודיים. אני חושב שאנחנו עדיין דמוקרטיה ליברלית כי בית המשפט העליון עדיין מגן על הדמוקרטיה הליברלית. רשות אחת זו דיקטטורה, אין משהו אחר", הוסיף מנדלבליט.
בהקלטות של מנדלבליט הרקוב שנחשפו לפני זמן קצר, מנדלבליט ובכירי מערכת המשפט תפרו לו את תפקיד היועמש-בעבירות שוחד,מרמה והפרת אמונ ים!בהקלטות מנדלבליט לוחץ על חברי הוועדה למנות אותו בהקדם האפשרי...
בהקלטות של מנדלבליט הרקוב שנחשפו לפני זמן קצר, מנדלבליט ובכירי מערכת המשפט תפרו לו את תפקיד היועמש-בעבירות שוחד,מרמה והפרת אמונ ים!בהקלטות מנדלבליט לוחץ על חברי הוועדה למנות אותו בהקדם האפשרי לפני עתירות בגץ על ההקלטות המפלילות שלו בפרשת הרפז,שהיו אמורות בכלל לפסול אותו!המשך 09:20 12.01.2026
מנדלבליט, מושחת רקוב עד לשד עצמותיו שיזם את המשפט התפור לנתניהו, משפט שכצפוי התרסק עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו עוד בתחילתו!09:17 12.01.2026
