היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, הזהיר היום (שני) ברדיו 103fm מפני הצעדים האחרונים של הממשלה נגד הרשות השופטת.

בדבריו הוא אמר: "אני מוטרד מהמצב העגום שאנחנו נמצאים בו. שכחנו מה היה לפני שנתיים וקצת. תקופה מאוד מסוכנת. זה ניסיון לבטל את הרשויות. יש פה ניסיון לבטל את הרשות השופטת וצריך להבין את המשמעות של זה".

עוד הוא המשיך: "הרשות המחוקקת מאוד חלשה, הרשות המבצעת מאוד חזקה ומה שמגביל אותם זו הרשות השופטת. הרשות המבצעת עכשיו רוצה לבטל את הרשות השופטת וזו דיקטטורה ולא דמוקרטיה".

"צריך כבוד הדדי בין הרשויות. בסוף יש לנו מדינה שהיא תחת איום ביטחוני קשה ביותר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המלחמות הפנימיות האלה ולשנות דברים מאוד יסודיים. אני חושב שאנחנו עדיין דמוקרטיה ליברלית כי בית המשפט העליון עדיין מגן על הדמוקרטיה הליברלית. רשות אחת זו דיקטטורה, אין משהו אחר", הוסיף מנדלבליט.