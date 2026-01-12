תא"ל (במיל') עופר וינטר מתייחס לגל הרציחות חסר התקדים מתחילת השנה האזרחית ומזהיר כי ההפקרות לא תעצור בגבולות המגזר: "לא מסכים עם אלה שאומרים 'שיהרגו אחד את השני'

על רקע נתוני הפשיעה המדאיגים בחברה הערבית, תא"ל (במיל') עופר וינטר, יוצא בקריאה דחופה למערכות המדינה להתעורר ולפעול בנחישות. בדברים שנשא, התייחס וינטר למספרים המזעזעים המצטברים מאז פתיחת השנה: "מתחילת השנה האזרחית בתוך 11 ימים ישנם 16 נרצחים בחברה הערבית", ציין והוסיף בתמיהה: "זה נשמע הגיוני? זו הפקרות מוחלטת".

בדבריו, הדגיש וינטר כי מדובר בפגיעה קשה בציבור הערבי בארץ והביע התנגדות נחרצת לקולות המבקשים להתעלם מהתופעה בטענה שהם "הורגים אחד את השני". לטענתו, מדובר בגישה מסוכנת שעלולה לחזור כבומרנג לכלל הציבור בישראל.

"המפלצת גדלה ועוברת את הגדר"

וינטר השתמש בדימוי חריף כדי לתאר את השלכות הזנחת הטיפול בפשיעה: "כשלא מטפלים בבעיה כשהיא קטנה, כמו שאמרנו, המפלצת גדלה". הוא הזהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך רק בתוך גבולות המגזר, וכי בסופו של דבר "היא עוברת את הגדר ותוקפת גם אותך".

"פחות לדבר, יותר לעשות"

לסיכום, קרא וינטר לשינוי תפיסתי עמוק בקרב מקבלי ההחלטות ובמערכות האכיפה. לדבריו, "הגיע הזמן להתעורר", ועל המדינה לעבור למדיניות של יוזמה במקום תגובה בלבד. הוא קרא לחבר את כלל המערכות ולשתף פעולה עם החברה הערבית במטרה למגר את התופעה: "פחות לדבר, יותר לעשות. רק ככה נוכל למגר את התופעה".