חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.01.2026 / 08:26

סקר פנימי שהציג נפתלי בנט חושף את האסטרטגיה של הגוש: בנט ממקם את עצמו כאלטרנטיבה הימנית היחידה, בעוד ליברמן נתפס כמי שפוגע במסורת. וגם: החשש מ"ממשלת האחדות" שמתכנן בני גנץ עם נתניהו

תגיות: אופוזיציה, נפתלי בנט, סקר, סקרים, קואליציה