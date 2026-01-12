בזמן שבמערכת הפוליטית נערכים לבחירות, בתוך גוש האופוזיציה היצרי הרוחות סוערות סביב שאלת האיחודים ו"מדד הימניות". ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ששואף להנהיג מפלגת שלטון גדולה, הציג לאחרונה סקר פנימי הממפה את מנהיגי הגוש על ציר אידיאולוגי, ומשרטט תמונה מורכבת עבור קהל המצביעים הדתי והמסורתי.
בנט ימינה מהמרכז, ליברמן "אנטי דת"
על פי הדיווח של דפנה ליאל בחדשות 12, על פי הנתונים שהציג בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן ובני גנץ נתפסים בציבור כ"שמאלנים". לעומתם, בנט ממקם את עצמו כ"מנהיג ימני" הנמצא ימינה מהמרכז. אביגדור ליברמן אמנם מדורג בסקר מעט ימינה מבנט על הציר המדיני, אך הנתונים מצביעים על חסם משמעותי עבורו: הוא נתפס בציבור כדמות "אנטי דת ומסורת", מה שמקשה עליו למשוך קהלים דתיים ומסורתיים מהימין.
בנט סבור כי הדרך היחידה להחליף את השלטון היא איחוד מוקדם בינו לבין ליברמן ואיזנקוט: "ברגע שנגיע ל-30 ומשהו מנדטים, כולם יראו שאנחנו המפלגה הגדולה בישראל", הוא מסביר. אלא שבינתיים, ליברמן מתבצר בעמדתו לרוץ בנפרד ("חמישה ראשים"), מחשש שאיחוד יוריד את מספר המנדטים הכולל.
התוכנית החשאית של גנץ: שוב ממשלה עם נתניהו?
אחת הסוגיות הנפיצות ביותר בגוש היא מעמדו של בני גנץ. גורם בכיר במפלגתו של גנץ חשף אסטרטגיה שעשויה להפתיע רבים: לפי הדיווח, גנץ מניח שלא תהיה הכרעה ברורה בבחירות, והוא מתכנן לגרור את בנט וליברמן לממשלת אחדות – בראשות בנימין נתניהו.
לפי הגורם, גנץ מאמין שזהו הפתרון היחיד שיכול לשרוד לאורך זמן, למרות ההצהרות הפומביות על רצונו להחליף את הממשלה. מנגד, ליברמן ואיזנקוט חוששים שגנץ "משדר פתיחות" לנתניהו ומפצירים במפלגות קטנות שאינן עוברות את אחוז החסימה לפרוש כדי לא לבזבז קולות לגוש.
הסקרים: חיבור בנט-איזנקוט דווקא מחזק את נתניהו
למרות הדחיפה לאיחוד, מחקר חיצוני שנערך בספטמבר העלה ממצאים מדאיגים עבור ראשי הגוש: חיבור מוקדם בין בנט לאיזנקוט מקטין את כוחה של האופוזיציה ומחזק דווקא את גוש נתניהו. נראה כי בקרב מצביעי המרכז והפריפריה, החיבור נתפס כפחות אטרקטיבי מאשר ריצה נפרדת של הדמויות.
המגזר הערבי: איחוד או פיצול?
גם בגזרה הערבית המפה לא ברורה. מנסור עבאס (רע"ם) מעדיף פיצול שיאפשר לו לגיטימציה להצטרף לממשלה, בעוד אחמד טיבי דוחף לרשימה משותפת שעשויה להגיע ל-16 מנדטים. עבאס הבהיר: "אם בערב הבחירות נראה שנתניהו קרוב ל-61, נעדיף ריצה משותפת כדי לחסום אותו".
נפתלי
08:29 12.01.2026
דימיטרי אוליאנובסקי
בנט ל א רלבנטי בשום תחום ציבורי בטח ובטח ...
בנט ל א רלבנטי בשום תחום ציבורי בטח ובטח לא הפוליטי לאור עברו 08:51 12.01.2026
א
"סקר" של בנט, הבו ג ד הנ וכ ל והשקרן הפתולוגי???.. כשהוא בנט ה"ימני" הקים את ממשלתו עם רע"מ ועבאס-נציגי ומממני חמאס, ועם המשותפת כרשת הגנה, ואיתם בנט,...
א
בנט ההבוגד ה"ימני" שלמען רע"מ ועבאס בממשלתו הכשיר את חמאס לטבח, הורה לצהל לא לנגוע בחמאס, הכניס עשרות אלפי "עובדים" מעזה, ואמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכוו מיליונים על...
בנט ההבוגד ה"ימני" שלמען רע"מ ועבאס בממשלתו הכשיר את חמאס לטבח, הורה לצהל לא לנגוע בחמאס, הכניס עשרות אלפי "עובדים" מעזה, ואמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכוו מיליונים על חמאס דרך קטאר!בנט ה"ימני" שעשה את הסכם הכניעה עם חיזבאללה, ותמך בהסכם הגרעין של ביידן - יותר גרוע מזה של אובמה!ולמען רע"מ איפשר לאבו מאזן להשתלט על שטחי C והפך את יו"ש ל"גדה המערבית"!ועוד! 09:14 12.01.2026
א
