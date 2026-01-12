אייזנקוט התייחס לתקיפת חיילים ומפקדים של חטיבת חשמונאים "חציית קו אדום נוסף. המשטרה נדרשת לאתר את הפורעים ולמצות עמם את דין"

יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס לתקיפת חיילים ומפקדים של חטיבת חשמונאים במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי החטיבה שהתקיים אמש (ראשון) בבני ברק: "חציית קו אדום נוסף. המשטרה נדרשת לאתר את הפורעים ולמצות עמם את דין".

במהלך האירוע פרצו מספר מפגינים ותקפו באלימות את חיילי ומפקדי החטיבה. כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. מצה"ל נמסר כי צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא ידוע על פצועים.

גדי איזנקוט יו"ר מפלגת ישר הגיב הבוקר לאירוע: "תקיפת חיילי חטיבת חשמונאים, הלוחמים שבחרו להעמיד את ביטחון עמם לנגד עיניהם ומשלבים תורה והגנת הארץ, ע"י משתמטים קיצוניים היא חציית קו אדום נוסף. המשטרה נדרשת לאתר את הפורעים ולמצות עמם את דין".

"הממשלה ומנהיגי המפלגות החרדיות חייבים לגנות את התקיפה. עברנו מהשתמטות מאורגנת למניעה אלימה מאחרים להתגייס.

גרירת הרגליים ומסמוס חוק הגיוס ע״י קואליציה שמתמקדת רק בהישרדות פוליטית, מעודדת את האנרכיסטים המשתמטים ומחלישה את ביטחון ישראל".

ליברמן: "להרוס את בתיהם של תוקפי חיילי חשמונאים"

אמש יו"ר מפלגת ישראל ביתנו קרא להרוס את בתיהם של התוקפים: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידיאולוגי – דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים, אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם!".

