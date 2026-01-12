נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשףכי לאחר שאיים על התערבות באיראן, הרפובליקה האסלאמית פנתה אליו בבקשה לנהל משא ומתן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה (בין ראשון לשני) כי לאחר שאיים על התערבות באיראן, ולמרות ההצהרות הלוחמניות של נשיא איראן חמינאי, כי הרפובליקה האסלאמית פנתה אליו בבקשה לנהל משא ומתן על תוכנית הגרעין.

."אני חושב שהם עייפים מלהיות מוכים על ידי ארצות הברית", סיפר הנשיא והוסיף: "אולי ניפגש איתם". במקביל אמר הנטראמפ שיא כי בארצות הברית בוחנים אופציות צבאיות, וכי באיראן התחילו לחצות את הגבול ביחס למפגינים: "איראן מתחילה לחצות (את הקו האדום שלי). נראה שיש אנשים שנרצחו שלא היו אמורים להירצח. אנחנו לוקחים את זה ברצינות רבה מאוד, הצבא בוחן את זה, ואנחנו בוחנים כמה אפשרויות חזקות מאוד".

הנשיא גם התייחס להפלת האינטרנט בידי המשטר כשאמר כי ידבר עם מאסק על איך להחזיר את האינטרנט לאיראנים. לפחות 538 בני אדם נהרגו באלימות סביב ההפגנות, על פי סוכנות הידיעות האמריקאית Human Rights Activists, כולל 490 מפגינים. על פי הדיווחים יותר מ-10,600 בני אדם נעצרו על ידי הרשויות האיראניות.

טראמפ גם התייחס שוב לגרינלד כשאמר: "אם אנחנו לא ניקח את גרינלנד, סין או רוסיה ייקחו אותה. אני לא מתכוון לתת לזה לקרות. בדרך זו או אחרת, גרינלנד תהיה שלנו."